नऊ जिल्ह्यांमध्येच वाढतोय कोरोना ! राज्यात 17 दिवसांत वाढले 48 हजार रुग्ण

सोलापूर : राज्यभरात लस आल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन वाढू लागले आहे. राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नगर, जळगाव, अमरावती, सातारा, बुलढाणा, नागपूर या नऊ जिल्ह्यांमध्ये संसर्ग पुन्हा जोर धरु लागला आहे. मागील 16 दिवसांत राज्यभरात 47 हजार 746 रुग्ण वाढले असून त्यात या नऊ जिल्ह्यांमधील 33 हजार 952 रुग्णांचा समावेश आहे. सोलापूर शहर- जिल्ह्यातही या काळात 845 रुग्ण आढळले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर रस्ता सुरक्षा सप्ताह समारोपासह अन्य नियोजित शासकीय कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षित

23 नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु झाले असून 27 जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यभरातील 70 हजारांहून अधिक शाळांमध्ये 30 लाखांहून अधिक विद्यार्थी शाळेत हजेरी लावत आहेत. दहावी- बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर अनेक शाळांनी या वर्गातील 100 टक्‍के विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याचे बंधनकारक केले आहे. तरीही अद्याप राज्यभरातील विद्यार्थी कोरोनापासून सुरक्षित असून त्यासंदर्भात दररोज शालेय शिक्षण विभागाकडून आढावा घेतला जात आहे. अनलॉक केल्यानंतर राज्यभरात आंदोलने, निर्दशने, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रमांचा जोर वाढला. लग्नासाठी 50 व्यक्‍तींची मर्यादा असतानाही अनेक ठिकाणी दोनशेहून अधिक व्यक्‍तींची गर्दी पहायला मिळत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवरुन अनेक आंदोलने होऊ लागली आहेत. लस आल्यानंतर कोरोना हद्दपार होईल, अशी आशा असतानाही कोरोना पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे. पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय तर दुसऱ्या टप्प्यात आता फ्रंटलाईनवरील कर्मचाऱ्यांना लस टोचली जात असून मार्चपासून 30 वर्षांवरील को- मॉर्बिड रुग्णांना लस दिली जाणार आहे. मात्र, सर्वसामान्यांना लस कधी मिळेल, हे अद्याप आरोग्य विभागातील कोणताही वरिष्ठ अधिकारी ठामपणे सांगू शकत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी नियमांचे पालन करायलाच हवे, अशा सूचना आणि तसे आदेश संबंधित जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी काढायला सुरवात केली आहे. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि हात स्वच्छ धुवा, असे आवाहन सातत्याने केले जात आहे. जिल्हानिहाय रुग्णवाढ (1 ते 16 फेब्रुवारी)

जिल्हा 1 फेब्रुवारीचे रुग्ण सध्याची रुग्णसंख्या रुग्णांची वाढ

मुंबई 3,09,303 3,15,751 6,448

ठाणे 2,68,950 2,73,731 4,781

पुणे 3,88,766 3,96,571 7,805

जळगाव 57,439 58,248 809

नगर 72,099 73,430 1,331

अमरावती 22,260 27,141 4,881

सातारा 56,515 57,639 1,124

बुलढाणा 14,987 16,008 1,021

नागपूर 1,36,135 1,41,887 5,752

एकूण 13,26,454 13,60,406 33,952

