राज्यात कोरोनाचा कहर! दिवसभरात ३५ हजारांहून अधिक बाधित रुग्णांची नोंद

राज्यात आज कोरोना रुग्णसंख्येने कहर केला आहे. शनिवारी दिवसभरात ३५,७२६ नवे कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे कळजीत भर पडली असून नागरिकांचं कोविडच्या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवत असल्याची सर्वमान्य चर्चा आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने आजची आकडेवारी जाहीर केली आहे. Maharashtra reports 35,726 new positive cases, 14,523 discharges and 166 deaths today. Total cases: 26,73,461

Total recoveries: 23,14,579

Death toll: 54,073

Active cases: 3,03,475 pic.twitter.com/OVnLn5si6V — ANI (@ANI) March 27, 2021 आरोग्यविभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात दिवसभरात ३५,७२६ नव्या रुग्णांची नोंद झाली असून १६६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या १४,५२३ बाधितांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आलं आहे. दरम्यान, आजच्या नव्या रुग्णांमुळे राज्यातील एकूण कोरोना बाधितांची संख्या २६,७३,४६१वर पोहोचली आहे. तर २३,१४,५७९ रुग्ण आजवर बरे झाले आहेत. तसेच ५४,०७३ इतक्या रुग्णांचा आजवर मृत्यू झाला आहे. तसेच सध्या राज्यात ३,०३,४७५ कोरोनाचे अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. Mumbai reports 6123 new #COVID19 cases, taking the total number of cases to 3,91,751 pic.twitter.com/DNjb6xQ3lm — ANI (@ANI) March 27, 2021 दरम्यान, आज दिवसभरात मुंबई शहरात ६,१२३ नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. या नव्या रुग्णांमुळे मुंबईतील एकूण कोरोनाच्या बाधित रुग्णांची संख्या ३,९१,७५१ वर पोहोचली आहे. तसेच दिवसभरात २,२९४ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला. तर १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे.



Web Title: Corona havoc in the Maharashtra today Record more than 35000 infected patients