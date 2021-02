राज्यातील कोरोना नवीन स्टेन नाही

पुणे : राज्यात सध्या आढळून येणाऱ्या कोरोना विषाणूंचा नवीन प्रकार (स्टेन) नाही. आतापर्यंत आढळत असलेलाच हा विषाणू आहे, असा निर्वाळा बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील संशोधकांनी दिला. तसेच, राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. राज्यात सध्या आढळणारे विषाणूंचा प्रकार हा ब्रिटनमधील आहे का, दक्षिण आफ्रिका किंवा ब्राझीलमधून आला आहे का, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यासाठी बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात जनुकीय विश्लेषण करण्यात आले. त्यासाठी पुण्यातून १३ आणि यवतमाळ, अमरावती, सातारा येथून प्रत्येक चार असे एकूण २४ कोरोनाबाधीत रुग्णांचे नमुन्यांचे जनुकीय विश्लेषण करण्यात आले. त्यातून हा निष्कर्ष निघाला आहे, अशी माहिती महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे आणि सुक्ष्मजीव शास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते यांनी दिली. प्रमुख निष्कर्ष

- राज्यात सध्या सर्वत्र कोरोनाचा ‘डी६१४जी’ या प्रकारचा विषाणू सर्वत्र आढळत आहे. तोच विषाणू पुणे, सातारा येथील नमुन्यांमध्ये आढळला.

- नमुन्याची तपासणी केलेल्या कोणत्याच ठिकाणी ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका किंवा ब्राझील येथील जनुकीय बदल झालेला विषाणू आढळून आला नाही

- मात्र, अमरावती, यवतमाळ आणि सातारा या तीनही ठिकाणी थोड्याफार फरकाने वेगवेगळे बदल झाल्याचे विश्लेषणातून समोर आले.

- अमरावतीमधील चारही नमुन्यांमध्ये ‘ई४८४क्यू’ प्रकारचा विषाणू दिसला. हे चारही रुग्ण एकाच कुटुंबातील नव्हते. तरीही अमरावतीमधील चारही रुग्णांमध्ये एकाच प्रकारे बदललेला विषाणू दिसला. या प्रकारचा विषाणू माणसाच्या शरीरात असलेल्या अँटीबॉडीजपासून स्वतःचे संरक्षण करतो.

- यवतमाळमध्ये ‘एन४४०के’ हा प्रकारचा विषाणू येथे असल्याचे स्पष्ट झाले. आंध्र प्रदेशमध्ये सामान्यतः हा आढळतो. उत्तर भारतात नव्याने झालेल्या संसर्गात हा विषाणू महाराष्ट्रात आढळला नाही. त्यानुसार या विषाणूंमुळे परत संसर्गाची शक्यता वाढते.

- सातारा जिल्ह्यातील नमुन्यांमध्ये ‘व्ही९११आय’ हा विषाणू आढळला. परंतु, यामुळे नेमके काय होते, याचा संदर्भ अद्याप मिळाला नाही. दोन दिवसांपासून जनुकीय अभ्यास सुरू केला. त्यासाठी अद्ययावत तज्ज्ञ मनुष्यबळ, मान्यताप्राप्त आणि अद्ययावत उपकरणांनी सुसज्ज प्रयोगशाळा आहे. त्यामुळे विषाणूंचे जनुकीय विश्लेषण करणे शक्य झाले आहे.

- डॉ. मुरलीधर तांबे, अधिष्ठाता, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय यवतमाळ, अमरावती आणि सातारा या तीनही ठिकाणी विषाणूंच्या जनुकीय रचना थोड्याफार फरकाने वेगळी आहे. मात्र, यात परदेशातून नव्याने बदल झालेल्या विषाणूंचा समावेश नाही.

- डॉ. राजेश कार्यकर्ते, विभाग प्रमुख, सुक्ष्मजीव शास्त्र विभाग, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय.

