Corona : दिलासादायक! राज्यातील रुग्णसंख्येला उतरती कळा; आज 139 जणांचा मृत्यू

मुंबई : देशात पुन्हा एकदा कोरोना संक्रमणाने डोकं वर काढलं आहे. त्यातल्या त्यात इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्यात आज कोरोनाचे नवे 27,918 रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह राज्यातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 27,73,436 वर पोहोचली आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी महाराष्ट्रातील रुग्णांचा वाटा सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात देशातील एकूण रुग्णांपैकी जवळपास 60 टक्के रुग्ण आढळून येताहेत. गेल्या रविवारी राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येने तब्बल 40 हजारांचा आकडा पार केला होता. पण काल सोमवारी काही प्रमाणावर या रुग्णांच्या संख्यमध्ये घट झाली होती. सोमवारी महाराष्ट्रात 31,643 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले होते, तर 102 रुग्णांना मृत्यू झाला होता. अशात कोरोना रुग्णांची संख्या जवळपास 4 हजारांनी कमी झाल्याने थोडासा दिलासा मिळत आहे.

Maharashtra reports 27,918 new #COVID19 cases, 23,820 discharges and 139 deaths in the last 24 hours.

Total cases 27,73,436

Total recoveries 23,77,127

Death toll 54,422

Active cases 3,40,542 pic.twitter.com/xp5pcX9dsF

— ANI (@ANI) March 30, 2021