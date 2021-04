Corona Update: राज्याची लॉकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल? कोरोनाबाधितांचा नवा उच्चांक

मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहेत. कोरोनावर मात करण्यासाठी राज्यात अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. शिवाय कोरोना रुग्णांची संख्या अशीच वाढत राहिली, तर कडक लॉकडाऊन लागू करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच गेल्या 24 तासांतील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यात 63 हजार 294 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत, तर 34 हजार 008 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यात 349 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे राज्यात आतापर्यंत कोरोना महामारीमुळे 57 हजार 987 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 34,07,245 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे, तर 27,82,161 रुग्णांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. राज्यात सध्या 5,65,587 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढल्याने चिंता वाढली आहे. आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

