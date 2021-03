Corona Update: आजची कोरोना आकडेवारी भीतीदायक; राज्याची वाटचाल लॉकडाऊनकडे?

मुंबई- राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. राज्यात गेल्या 24 तासांत 35952 लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. राज्यात गेल्या 21 तासांत 20444 रुग्णांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. आतापर्यंत 2283037 लोकांना डिस्चार्ज देण्यात आला. महाराष्ट्रात सध्या 262685 कोरोनाचे संक्रिय रुग्ण असून राज्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण घटताना दिसत आहे. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 87.78% झाले आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. बुधवारी राज्यात 32 हजारांच्या जवळपास कोरोना रुग्ण आढळून आले होते. त्यात आज मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे राज्यासाठी ही चिंतेची बाब आहे.



गेल्या 24 तासांत 111 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. राज्यात आतापर्यंत कोरोनाचे 26,00,833 रुग्ण आढळून आले आहे, तर 22,83,037 रुग्णांनी कोरोना विषाणूला हरवलं असून त्यांना घरी सोडण्यात आलंय. राज्यातील 53,795 रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतलाय. सध्या राज्यात कोरोनाचे 2,62,685 सक्रिय रुग्ण आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य पुन्हा लॉकडाऊनमध्ये जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Maharashtra reports 35,952 fresh COVID-19 cases, 20,444 discharges, and 111 deaths in the last 24 hours

Total cases: 26,00,833

Total recoveries: 22,83,037

Death toll: 53,795

Active cases: 2,62,685 pic.twitter.com/MN07FtljNF

