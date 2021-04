Corona Update: राज्यात गेल्या 24 तासांत 56 हजार नवे रुग्ण; 376 जणांचा मृत्यू

मुंबई- महाराष्ट्रात कोरोनास्थिती गंभीर बनताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या 50 हजारांच्या पुढे आढळून येत आहे. गेल्या 24 तासांत महाराष्ट्रात कोरोनाचे 56 हजार 286 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत, तर 36 हजार 130 लोकांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्याही वाढताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यात 376 रुग्णांचा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोना रुग्णांची आतापर्यंतची संख्या 32 लाख 29 हजार 547 झाली आहे. राज्यात सध्या कोरोनाचे 5 लाख 21 हजार 317 सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यात आतापर्यंत 26 लाख 49 हजार 757 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. राज्यात कोरोना विषाणूमुळे आतापर्यंत 57 हजार 028 रुग्णांचा मृत्यू झालाय. आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे

Maharashtra reports 56,286 new COVID cases, 36,130 recoveries, and 376 deaths in the last 24 hours

Total cases: 32,29,547

Active cases: 5,21,317

Total recoveries: 26,49,757

Death toll: 57,028 pic.twitter.com/0WGl7v84xy

— ANI (@ANI) April 8, 2021