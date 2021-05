Corona Update : राज्यात दिवसभरात नव्या रुग्णांच्या तुलनेत अधिक रुग्ण बरे

मुंबई : राज्यात आज दिवसभरात जितके रुग्ण आढळून आले आहेत त्यापेक्षा बरेच जास्त रुग्ण बरे झाले आहेत. तसेच गंभीर रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाणंही आठशेच्यावर पोहोचलं आहे. आजच्या नव्या रुग्णवाढीमुळे राज्यातील एकूण अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ६,२८,२१३ इतकी झाली आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागानं ही माहिती दिली आहे. (Corona Update More patients recover than new patients in the state during the day)

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात आज ५३,६०५ कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ झाली तर ८२,२६६ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. तसेच दिवसभरात ८६४ कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आजवर रुग्णालयात उपचार घेऊन घरी परतलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या ४३,४७,५९२ झाली आहे. तसेच आजच्या नव्या रुग्णांमळे राज्यात एकूण ६,२८,२१३ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण आता ८६.०३ टक्के इतकं झालं आहे.

दरम्यान, सध्या ३७,५०,५०२ रुग्ण हे होम क्वारंटाइन आहेत तर २८,४५३ लोक संस्थात्मक क्वारंटाइन आहेत. पुण्यात आज दिवसभरात २,८३७ बाधित रुग्ण आढळून आले तर ४६,७३ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पुण्यात दिवसभरात १७, ११८ चाचण्या झाल्या. तसेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीत दिवसभरात ५९ मृत्यूंची नोंद झाली. पुणे शहरात सध्या १४०३ गंभीर रुग्ण आहेत.