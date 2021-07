Corona Update: राज्यातील 'या' मंडळात एकही मृत्यू नाही, जाणून घ्या सविस्तर

By

मुंबई : राज्यात आज 123 कोविडबाधित रुग्ण (Corona Deaths) दगावले. मृतांचा एकूण आकडा 1,31,552 वर पोहोचला आहे. नागपूर आणि अकोला मंडळात (Nagpur and akola) आज एकही मृत्यूची नोंद झाली नाही. आजही ठाणे (Thane) मंडळात सर्वाधिक 38 तर पुणे मंडळात (pune) 19 मृत्यूची नोंद झाली. तर औरंगाबाद 5,कोल्हापूर 30,नाशिक 21 तर लातूर मंडळ 10 मृत्यू नोंदवले गेले. राज्यातील मृत्यूदर 2.9 % इतका आहे. ( Corona update nagpur and akola region no corona deaths today-nss9)

राज्यात आज दिवसभरात 6,843 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 62,64,922 झाली आहे.राज्यात ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या कमी होऊन 94,985 इतकी आहे. आज दिवसभरात 5,212 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. कोरोनातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या 60,35,029 इतकी आहे. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 96.33 % एवढे झाले आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 4,68,46,984 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 62,64,922 (13.37 %) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 5,17,362 व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 3,506 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.