वृद्धावरील बलात्काराचा गुन्हा न्यायालयाने ठेवला कायम

डीएनए चाचणी हा एकमेव पुरावा नाही

मुंबई - बलात्कारामधून झालेल्या अपत्याचा डीएनए आरोपीशी जुळत नसल्याचा वैद्यकीय अहवाल जरी असला, तरीही त्याच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा रद्द होऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वसईत राहणाऱ्या ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकावर दाखल केलेल्या खटल्याची कारवाई कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीएनए चाचणी हा शास्त्रीय पुरावा असला, तरी हा काही एकमेव पुरावा ठरू शकत नाही. डीएनए चाचणी हाच एक पुरावा महत्त्वाचा नसतो; तर अन्य घटनात्मक पुरावेदेखील खटल्यामध्ये तपासले जातात, असे निरीक्षण न्या. ए. एम. बदर यांनी नोंदविले आहे. आरोपीच्या घरी काम करणाऱ्या महिलेच्या अल्पवयीन मुलीला धमकावून तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केल्याचा आरोप पीडित मुलीने तक्रारीमध्ये केला आहे. मुलीचा जबाब ठरला महत्त्वपूर्ण

वैद्यकीय तपासणीत पीडित मुलगी गर्भवती असल्याचे उघड झाले. तिने जन्म दिलेल्या बाळाचा डीएनए आरोपीच्या डीएनएशी जुळत नसल्याचा अहवाल देण्यात आला. त्यामुळे त्याने आरोपमुक्ततेसाठी न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका न्यायालयाने नामंजूर केली. केवळ डीएनए जुळत नाही म्हणून आरोपीवरील गुन्हा रद्द होऊ शकत नाही. अन्य पुराव्यांबरोबरच पीडित मुलीचा जबाबही खटल्यामध्ये महत्त्वपूर्ण असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवविले आहे.

