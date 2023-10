Maharashtra News : राज्यातील कारागृहांसाठी नव्याने 2 हजार पदनिर्मिती; नाशिकमध्ये नवीन प्रादेशिक कार्यालय

Maharashtra News : राज्यातील एकूण ६० कारागृहांकरिता नवीन दोन हजार पदनिर्मिती करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गृह विभागाने शुक्रवारी (ता. ६) शासन आदेश पारित केला आहे. परिणामी, राज्यातील तुरुंगांना अल्प मनुष्यबळात जादा कामाचा बोजा वाहून न्यावा लागत होता. हा मनुष्यबळाचा प्रश्न आता सुटणार आहे.

जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण २३ विविध पदांचा समावेश आहे. तसेच, कारागृह विभागांतर्गत मध्य विभाग या प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन करून जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील कारागृहांसाठी नाशिक येथे नवीन प्रादेशिक कार्यालय निर्माण करण्यास या परिपत्रकानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. (Creation of 2 thousand new posts for prisons in state maharashtra news)

राज्यातील कारागृह विभागातील कारागृहांच्या वर्गीकरणानुसार नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे- २८, विशेष कारागृह- १, किशोर सुधारालय (नाशिक)- १, महिला कारागृह- १, खुली कारागृहे- १९ आणि खुली वसाहत (आटपाडी)- १ अशी एकूण ६० कारागृहे आहेत. १२ ऑगस्ट २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे कारागृह विभागाचा पाच हजार ६८ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला असून, सद्यस्थितीत कारागृहातील बंदिस्त बंद्यांच्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त बंदी कारागृहात बंदीवासात आहेत.

क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कैद्यांमुळे कारागृह व्यवस्थापनाला प्रचंड ताण सहन करावा लागत आहे. वस्तुस्थिती विचारात घेता कारागृह विभागात विविध संवर्गांत नवीन पदनिर्मितीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ३) आयोजित बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागात सद्यस्थितीत मंजूर पाच हजार ६८ पदे वगळता विविध संवर्गांत तब्बल दोन हजार नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.

प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन

कारागृह विभागांतर्गत असलेल्या मध्य विभाग या प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन करून नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, भुसावळ, अहमदनगर ही जिल्हा कारागृहे, विसापूर खुले जिल्हा कारागृह व किशोर सुधारालय, नाशिक या संस्थांच्या समावेशासह नाशिक येथे नवीन प्रादेशिक कार्यालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. परिपत्रकावर गृह विभागाचे उपसचिव विनायक चव्हाण यांची स्वाक्षरी आहे.

जळगाव कारागृहासाठी अपेक्षित पदनिर्मिती

तुरुंग अधिकारी श्रेणी १- पद १

तुरुंग अधिकारी श्रेणी २- पद १

वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ३- पद १

मिश्रक ः पद १

हवालदार ः पदे ३

कारागृह शिपाई ः पदे १५

परिचारक ः पद १

एकूण ः २३ पदे