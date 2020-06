ब्रेकिंग! यशोधरा हॉस्पिटलविरुद्ध गुन्हा; कोरोना झालेल्या महिलेचा मृतदेह दिला नातेवाईकांच्या ताब्यात

सोलापूर : शासनाने कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी वेळोवेळी सूचना व आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करीत रुग्णालयात मृत्यू झालेल्या महिलेच्या कोरोना टेस्टचा अहवाल येण्यापूर्वीच तिचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देऊन संसर्गजन्य रोग पसरण्यास व इतरांची सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात घालण्यास कारणीभूत ठरलेल्या यशोधरा हॉस्पिटलच्या प्रशासनाविरुद्ध जेलरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोलापुरातील कोरोना या विषाणूचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होऊ लागला आहे. तो कमी करण्याच्या हेतूने जिल्हा व महापालिका प्रशासन दिवसेंदिवस युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. मात्र यशोधरा हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे पॉझिटिव्ह आढळलेल्या महिलेचा मृतदेह अहवाल येण्यापूर्वीच नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. नातेवाईकांनाही त्या महिलेला कोरून झाल्याची पुसटशीही कल्पना नसल्याने नेहमीप्रमाणे तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्काराच्या दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट आला पॉझिटिव्ह करनिक नगर परिसरातील महिलेला सारी चा त्रास होऊ लागल्याने त्या महिलेच्या नातेवाईकांनी तिला यशोधरा सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. 26 मे रोजी त्या महिलेचा मृत्यू झाला. तत्पूर्वी, या महिलेचे स्त्राव नमुने घेण्यात आले होते. त्या महिलेचा अहवाल येण्यापूर्वीच यशोधरा हॉस्पिटलच्या प्रशासनाने तिचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला आणि 27 मे रोजी त्या महिलेवर अंत्यसंस्कार झाले. 28 मे रोजी त्या महिलेचा कोरोना टेस्ट अहवाल प्राप्त झाला आणि ती महिला पॉझिटिव्ह निघाल्याने नातेवाईकांसह जिल्हा प्रशासनाची झोपच उडाली. आता विलगीकरण कक्षात असलेल्या 19 व्यक्तींचे स्त्राव नमुने वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविले जाणार असून त्यांच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

