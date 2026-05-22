Vikas Lawande: भलत्याच व्यक्तीचा गुन्हा विकास लवांडेंच्या नावावर; पोलिस म्हणतात नजरचूक...

Sharad Pawar Group Leader Arrested: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना गुरुवारी पुण्यातील वाघोली पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र आता भलत्याच माणसाच्या नावावर असलेला गुन्हा लवांडेंच्या नावावर दाखवल्याचं पुढे आलं आहे. या गंभीर प्रकारामुळे पोलिसांवर टीका होतेय..पुणे पोलिसांनी विकास लवांडे यांच्यावर नसलेला गुन्हा दाखवल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याचा रिपोर्ट दाखल केला होता. जो गुन्हा गौतम कांबळे नावाच्या व्यक्तीवर दाखल आहे; तो लवांडेंच्या जामीन अर्जाच्या रिपोर्टमध्ये दाखवला होता..जामीन अर्जाला विरोध करताना तो गुन्हा दाखवला होता. मात्र आता पोलिसांनी ते नजरचुकीने झालं असल्याचं म्हटलंय. पुणे पोलिसांनी नसलेला गुन्हा विकास लवांडे यांच्यावर दाखवल्याचा प्रकार उघड झाल्याने पोलिसांवर टीका होतेय. जो गुन्हा लवांडे यांनी केलाच नाही तो गुन्हा त्यांच्या नावावर दाखवल्याचा गंभीर प्रकार घडलाय..दरम्यान, विकास लवांडे यांना गुरुवारी पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर त्यांनी एक्सवर याबाबत माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, "माझ्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे गुंड संग्राम भंडारे व इतर सर्व आरोपी मोकाट असून वाघोली पोलीस स्टेशनचे पोलिस एका खोट्या फिर्यादीवरून कसलाही पुरावा नसताना मला अटक करण्यासाठी मला फोन न करता रात्री घरी आले मी घरी नव्हतो. कुटुंबियांना माझ्या अटकेबाबत निरोप दिला, कुटुंबाला घाबरवण्याचा हा प्रयत्न होता काय? असा माझा सवाल आहे? पोलीस मला फोन करू शकले असते."."मी फरार नाही किंवा माफीवीर नाही. शासनाने मला जरूर अटक करावी मी पोलिसांना सहकार्य करणारा माणूस आहे.. कारण मी कायदा पाळणारा माणूस आहे.'' अशा शब्दात विकास लवांडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.