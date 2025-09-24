महाराष्ट्र बातम्या

Agriculture Insurance : पीक विमा योजना कुचकामी! शेतकऱ्याला फारसा फायदा होणार नाही

महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
crop insurance

crop insurance

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - जुन्या पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाला म्हणून, राज्य सरकारने केंद्र शासनाची नवीन पीक विमा योजना स्वीकारली. मात्र जुन्या योजनेतील पाच निकषांपैकी केवळ पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
Farmer
Agriculture Loss
crop insurance
Benefit
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com