गळा आवळून विवाहितेचा खून

नांदेड : विवाहितेचा गळा अावळून खून करणाऱ्या सासरच्या मंडळीवर इतवारा पोलिस ठाण्यात खून, हुंडाबळी आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १३) रात्री गाडीपूरा भागात घडली. शहराच्या गाडीपूरा भागात अनिलसिंह कच्छवा (ठाकूर) हा आपल्या परिवारासह राहतो. त्याची पत्नी सविता (वय ३०) हिला माहेराहून ऑटो खरेदीसाठी दोन लाखाची मागणी करून तिचा मानसिक व शारिरीक छळ सुरू केला. सासरी होणारा त्रास तीने आपल्या माहेरी सांगितला होता. माहेरच्या मंडळीनीही त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सासरच्या लोकांनी तिच्या आई- वडिलाना मारहाण करुन हाकलुन दिले होते. त्यानंतरही तिचा छळ कमी होत नव्हता. शेवटी शुक्रवारी (ता. १३) रात्री झोपेत असलेल्या सविता हिचा पती व त्याच्या अन्य नातेवाईकांनी संगनमत करून गळा आवळून खून केला. त्यानंतर तिला गळफास दिला. गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा बहाना केला. मात्र तिचा गळा आवळून खून करून तिला नंतर लटकवण्यात आल्याची तक्रार माहेरच्या नातेवाईकांनी दिली. इतवारा पोलिसांनी सर्वप्रथम आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून त्यानंतर उषाबाई ओमप्रकाश ठाकूर यांच्या फिर्यादीवरुन पती अनिलसिंह अनंतसिंह कच्छवा (ठाकूर), आकाश अनंतसिंह ठाकूर, शितल अनंतसिंह ठाकूर, मालती साईसिंह ठाकूर, जयश्री राजूसिंह कौशीक आणि साईसिंह रघुनाथसिंह परमार सर्व राहणार गाडीपूरा यांच्याविरुध्द शनिवारी (ता. १४) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस निरीक्षक प्रदिप काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. गीते तपास करीत आहेत. या घटनेमुळे गाडीपूरा परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Web Title: daughter in law murdered by in laws