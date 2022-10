Shinde-Thackeray: ठाकरेंची लेक होणार शिंदेंची सून होणार; लग्नपत्रिका झाली व्हायरल

By

दसरा मेळाव्यात ठाकरेंनी नातवाबद्दल बोलल्यामुळे व्यथित झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपण पाहिले तर पाठीत खंजीर खुपसला, गद्दारीचा आरोप करत शिंदेंवर तिखट बाण सोडणारे उद्धव ठाकरे आपण पाहिले. पण, याच दसरा मेळाव्यातल्या शिंदे - ठाकरेंच्या भाषणानंतर आता ठाकरे-शिंदेंमधील सोयरीकतेची चर्चा सुरु आहे. राजकीय वर्तुळात एक लग्नपत्रिका व्हायरल होत आहे. यामध्ये ठाकरे कुटूंबाची लेक शिंदे कुटूंबाची सून होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. (daughter of the thackeray family daughter in law shinde family maharashtra politics )

एका बाजूला दोघांचे राजकीय युद्ध तीव्र होत असताना दुसरीकडे पुण्यातील जुन्नर तालुक्यातील ठाकरे आणि शिंदे कुटुंबियात चक्क सोयरीक झाली आहे. वडगावसहाणी गावचे शिवसेनेचे माजी विभागप्रमुख आणि शिवसैनिक खंडेराव विश्राम शिंदे यांचे पुतणे चिंरजीव विशाल आणि आंबेगाव तालुक्यातील साल गावच्या ठाकरे परिवाराची सुकन्या अनुराधा यांचा शुभविवाह ठरला आहे.

जुन्नरच्या शिंदे कुटुंबाचा शिवसेनेशी 35 वर्षाचा संबध असुन आजही एकनिष्ठ आहे. आता शिंदे आणि ठाकरे कुटुंब विवाह बंधनातुन उद्या म्हणजेच ८ ऑक्टोबरला एकत्र येत आहे. याची सर्वत्र चर्चा सुरु झालीत आहे. लग्नाची लग्नपत्रिका सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

ठाकरे आणि शिंदे यांच्यात दिलजमाई झाली असुन आपली सगळी कटुता विसरून पुन्हा ठाकरे आणि शिंदे यांनी एकत्र यावी अशी इच्छा नवरदेवासह शिंदे कुटुंबाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.