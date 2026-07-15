उजनी धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय! पावसाने मारली दडी; आज बोगद्यात, उद्या भीमा नदीत तर परवा कालव्यातून सुटणार पाणी, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सिंचनासाठी उजनी धरणातून गुरुवारी (ता. १६) सकाळी सात वाजता भीमा - सीना जोडकालव्यात (बोगदा) २०० क्युसेक पाणी सोडण्यात येणार आहे. तर शुक्रवारी (ता. १७) भीमा नदीत पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती सोलापूर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता सुभिवेंद्र खांडेकर यांनी दिली.
उजनी धरणातून भीमा - सीना जोडकालव्यात सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. १५) जिल्हा दूध संघाचे माजी अध्यक्ष रणजित शिंदे, आमदार अभिजित पाटील यांनी सिंचनासाठी भीमा - सीना जोडकालव्यात पाणी सोडण्याची मागणी राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार जोडकालव्यात पाणी सोडण्यात येणार आहे.
तसेच पंढरपूरच्या आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी भीमा नदीतही पाणी सोडण्यात येणार आहे. दरम्यान, भीमा नदी कोरडी पडली आहे. त्यामुळे नदीकाठावरील ऊसासह अन्य पिके संकटात सापडल्याने सिंचनासाठी नदीत पाणी सोडण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे केली होती. त्यामुळे खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. भीमा नदीच्या जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकापर्यंत हे पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांनी सांगितले.
कालव्यात कोणीही उतरू नये
उजनी धरणातून पाणी सोडण्यात येणार असल्याने कोणीही कालवा - बोगद्यामध्ये उतरू नये. कालवा परिसरात असलेली जनावरे, कृषी अवजारे, विद्युतपंपासह इतर साहित्य तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात. तसेच संबंधित विभागांनी व नागरिकांनी आवश्यक दक्षता घेत कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- एस. यू. डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, भीमानगर, ता. माढा
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