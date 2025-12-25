Christmas: चक्कर येऊन पडला सांताक्लॉज..., 'आप'च्या तीन बड्या नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल; चेष्टा करणं पडलं महागात

नवी दिल्लीः दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांवर कारवाई केली आहे. सौरभ भारद्वाज, संजीव झा आणि आदिल अहमद खान यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप या नेत्यांवर आहे. हे प्रकरण एका व्हिडीओशी संबंधित आहे. ज्यात सांताक्लॉजची चेष्टा करण्यात आली होती..१७ आणि १८ डिसेंबर रोजी सोशल मीडियात हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आलेला होता. यात राजकीय फायदा मिळव्यासाठी सांताक्लॉजला चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आलेलं होतं. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे..Phulambri Nagarpanchyat Election : जिथे वडील हारले, तिथेच मुलं जिंकले..! पराभवाची होती जखम, त्यावर मुलांनी लावले विजयाचे मलम.विवादाचं मूळ कारण हे कनॉट प्लेसमध्ये केलेलं एक राजकीय स्किट आहे. आपच्या नेत्यांनी याचा व्हिडीओ आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन शेअर केला होता. व्हिडीओत सांताक्लॉजला रस्त्यावर चक्कर येऊन पडताना दाखवण्यात आलेलं होतं. आरोप असा आहे की, राजकीय संदेश देण्यासाठी सांताक्लॉजचा वापर करण्यात आला. व्हिडीओत सांताला सीपीआर देण्यात आल्याचं दाखवण्यात आलेलं आहे. यामुळे सेंट निकोलस आणि नाताळ सणाच्या पावित्र्याला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचं तक्रारीत म्हटलंय..Crime: गुन्ह्यांचं शतक करायचं होतं, पण ५०० रुपयांच्या नोटेनं खेळ बिघडवला, तरुणाला तुरुंगवास घडवला, काय घडलं?.तक्रारीमध्ये पुढे म्हटलंय की, हा व्हिडीओ जाणीवपूर्वक पद्धतीने पोस्ट करण्यात आलेला आहे. सांताक्लॉज हे ख्रिश्चन समूदायासाठी पवित्र आणि धार्मिक प्रतीक आहेत. धार्मिक प्रतिकांचा अशा पद्धतीने राजकीय वापर ख्रिश्चन धर्माचा अपमान आहे..दिल्ली पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं असून हा प्रकार बीएनएसच्या कलम ३०२ चं उल्लंघन असल्याचं म्हटलंय. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. या एफआयआरनंतर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.