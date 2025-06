दीड वर्षांच्या देवांशला वाचवण्यासाठी १६ कोटींची गरज, वेळ फक्त ५ महिने! हवा एक मदतीचा हात!

Who is Devansh and what is SMA Type 2: दीड वर्षांच्या देवांशला SMA टाइप 2 आजार; १६ कोटींच्या झोल्गेन्समा उपचारासाठी ५ महिन्यांत मदत हवी.

Devansh, a 1.5-year-old from Jalgaon, is battling SMA Type 2 and urgently needs ₹16 crore for life-saving Zolgensma therapy. esakal