फडणवीसांकडून खोटा व्हिडिओ ट्विट; राज्याची मान खाली जाते म्हणत काँग्रेस आक्रमक

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवर एक फेक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यावरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. काँग्रेस नेते राजीव सातव यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निषाणा साधला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सातव म्हणाले, 'महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री फेक व्हिडीओ ट्विटरवर टाकतात. फडणवीसजी, कदाचित हे करणं तुम्हांला सांगितलं गेलं असेल. पण, राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी असं केलं की मान राज्याची खाली जाते. कृपया राज्याच्या हितासाठी असं करू नका.'

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे. महाराष्ट्रातही या कायद्यावरून रान पेटण्याची शक्यता आहे. कारण, देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केलेल्या व्हडिओवरून काँग्रेस नेते आक्रमक झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर व्हिडिओवरून निशाणा साधला आहे.

It is sad to see that former CM @Dev_Fadnavis is spreading doctored videos out of desperation. He or his office must check veracity of videos. As a former HM and responsible LoP he must restrain from spreading hateful & possibly fake information.https://t.co/hmQ6H5euda

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) December 18, 2019