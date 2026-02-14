Devendra Fadnavis: ''असं जोडे चाटणं मी या जन्मात बघितलेलं नाही'', मुख्यमंत्री फडणवीस भडकले

Harshavardhan Sapkal: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांची तुलना केल्याने राजकीय, सामाजिक वातावरण तापलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे मित्रपक्ष यांच्यावर चांगलाच आसूड ओढला..मुख्यमंत्री म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन करुन मोघलांच्या जोखडातून सामान्य माणसाला मुक्त करण्याचं काम केलं. खऱ्या अर्थाने सामान्य रयतेचं राज्य उभरणारे छत्रपती शिवराय होते.हजारो, लाखो हिंदुंची हत्या करणारा टिपू सुलतान याची तुलना करुन दोघांनाही सारखा सन्मान द्या म्हणणं, यापेक्षा जास्त लांगुलचालन, जोडे चाटणं मी या जन्मात बघितलेलं नाही. आम्ही हे सहन करणार नाही..Pune Traffic News : अपघात रोखण्यासाठी कठोर पावले! पुणे वाहतूक पोलिसांचा इशारा; नियम तोडल्यास थेट दुचाकी जप्त होणार?.देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवरायांची तुलना केली याबद्दल त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. अशा पद्धतीने ते बोलत असतील आणि काँग्रेस पक्षामध्ये थोडीही नैतिकता राहिली असेल तर त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. त्यांच्या मित्रपक्षांनीही भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं..नेमका वाद काय?मालेगाव महानगरपालिकेचे नवनियुक्त उपमहापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद यांनी आपल्या दालनामध्ये टिपू सुलतानचा फोटो लावला होता. या प्रकारानंतर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेतली. हिंदुत्ववादी संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केल्यानंतर शनिवारी तो फोटो हटवण्यात आला.काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं होतं की, छत्रपती शिवरायांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे आणि त्यांनी स्वराज्याचा विचार ज्या पद्धतीने केला.. त्यांच्याच मांदियाळीमध्ये बराच कालावधी लोटल्यानंतर टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात लढा उभारला होता. त्यांचंही शौर्य मोठं होतं. एक शौर्याचं लक्षण म्हणून आपण टिपू सुलतान यांना शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे..Pune Traffic Update : महाशिवरात्रीसाठी पुण्यात वाहतूक बदल; फरासखाना व येरवडा परिसरात विशेष नियोजन.भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले, काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्राची माफी मागावी.. असं विधान करणं म्हणजे छत्रपती शिवरायांचा अवमान आहे. शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी संताप व्यक्त करत म्हटलं, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांना राज्यातील जनतेने चपलेने हाणलं पाहिजे. एकूणच हे प्रकरण शनिवारी दिवसभर चर्चेत होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.