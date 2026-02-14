महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ''असं जोडे चाटणं मी या जन्मात बघितलेलं नाही'', मुख्यमंत्री फडणवीस भडकले

CM Devendra Fadnavis slams Congress over Shivaji Maharaj–Tipu Sultan comparison remark: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर सडकून टीका केली.
Harshavardhan Sapkal: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांची तुलना केल्याने राजकीय, सामाजिक वातावरण तापलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे मित्रपक्ष यांच्यावर चांगलाच आसूड ओढला.

