मुंबई वेगळी करायची आहे, आम्हाला पण.....; फडणवीसांचा शिवसेनेला इशारा

मुंबई : मुंबई वेगळी करायची आहे. पण आम्हाला तुमच्यापासून, अशा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेला दिले आहे. रविवारी मुंबई येथील फडणवीस यांची उत्तर सभा पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. शनिवारी (ता.१४) ठाकरे यांची सभा पार पडली. यात मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला दिला होता. त्याला प्रत्युत्तर फडणवीस यांनी ठाकरे यांना दिला. (Devendra Fadnavis Say We Will Take Mumbai From Shiv Sena)

महाराष्ट्रात मुंबई आहे. प्रत्येकाला अभिमान वाटेल अशी मुंबई बनवायची आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सभेपूर्वी दिली. या प्रसंगी उपस्थित कार्यकर्त्यांना भगव्या टोपीसह हनुमान चालीसा देण्यात आले. उत्तर भारतीयांना डोळ्यासमोर ठेवून ही सभा होत असल्याचे बोलले जात आहे. यावेळी आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर आदी उपस्थित होते.

कालचे भाषण सोनिया गांधी यांना समर्पित होते. बाबरी मशिद पाडण्यासाठी अॅडव्हकेट देवेंद्र फडणवीस गेले होते, असे फडणवीस म्हणाले.