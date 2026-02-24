Ajit Pawar Plane Crash: 'व्हीएसआर'च्या विमान उड्डाणांवर बंदी; बारामती विमान अपघात प्रकरणी DGCAची मोठी कारवाई

DGCA Action on VSR: २८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ व्हीएसआर कंपनीचं विमान कोसळलं आणि त्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं दुर्दैवी निधन झालं. या अपघातावर अनेकांनी संशय व्यक्त केला आहे. आता डीजीसीएने या अपघातप्रकरणी कारवाई करत VSRच्या विमान उड्डाणांवर बंदी घातलीय..व्हीएसआरच्या लेअरजेट विमानांमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचं सांगून डीजीसीएने ही कारवाई केली. शिवाय व्हीएसआरने अनेक नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. याप्रकरणी नागरी विमान वाहतूक महासंचालयाने एक प्रेसनोट काढलीय..व्हीएसआर कंपनीच्या चार विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. यामध्ये आर टीव्हीआर एस, व्हीटीव्हीआरए, व्हीटीआर या विमानांचा समावेश आहे. याशिवाय लेअरजेट ४०, ४५ आर एस टीआरआय विमानांच्या उड्डाणांवरही बंदी घालण्यात आलीय..BJP-Thackeray Alliance : भाजप–ठाकरे गटाच्या युतीला उद्धव यांची मूक संमती? ; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!.अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर सर्वात आधी आमदार अमोल मिटकरी यांनी संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर रोहित पवारांनी या प्रकरणी सविस्तर दोन पत्रकार परिषदा घेऊन अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यानंतर तपासाला वेग आल्याचं सांगितलं जातंय..Fruit Drink Maaza: 'माझा'च्या छोटा पॅकमध्ये आढळली घाण; ११ वर्षीय मुलाची प्रकृती बिघडली.व्हीएसआर कंपनीचा बेजबाबदारपणा, डीजीसीएकडून दुर्लक्ष, पायलटची हिस्ट्री, विमानाची हिस्ट्री असे मुद्दे रोहित पवार सातत्याने उपस्थित करीत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचं सत्य बाहेर आलं पाहिजे, अशी भूमिका खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मांडली आहे. त्यातच आता डीजीसीएने व्हीएसआर कंपनीवर घातलेली बंदी म्हणजे कंपनीचा फोलपणा दाखवून देणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.