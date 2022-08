Sanjay Shirsat | 'बघताय का सामील व्हा'; शिरसाटांना पाहून महाविकासआघाडीची घोषणाबाजी

By

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला महाविकास आघाडीतर्फे विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आक्रमक आंदोलन करण्यात आलं. दरम्यान, मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज असलेले शिंदे गटातील आमदार संजय शिरसाट पाहताच महाविकासआघाडीने घोषणाबाजी करत 'बघताय का सामील व्हा' असे आवाहन केलं.(Dhananjay Munde And Shivsena Chanting In Vidhanbhavn Area Against Sanjay Shirsat)

संजय शिरसाट विधानभवनाच्या जवळ आले. त्यावेळी महाविकास आघाडीतील आमदारांनी शिरसाटांनी डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संजय शिरसाट यांना बघून,'बघता काय सामील व्हा' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली. नेमक्या त्याचवेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे त्याठिकाणी प्रसारमाध्यमांशी बोलत उभे होते. दरम्यान, त्यांनी शिरसाटांना पाहिलं आणि 'अरे संजय शिरसाटला मंत्रिपदं न देणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो', असे शिरसाटांचे समर्थन करणारी घोषणा दिली.

पायऱ्यांवर आक्रमक आंदोलनादरम्यान मुंडेंची ही घोषणा लक्षवेधी ठरली.

त्यानंतर शिंदे गटाचे अनेक आमदार विधानभवनापाशी पोहोचले तेव्हा मात्र शिवसेना आक्रमक होताना दिसली. यावेळी शिवसेनेच्या आमदारांनी,'आले रे आले, गद्दार आले', '५० खोके आले आले', अशा घोषणा दिल्या. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.