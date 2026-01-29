महाराष्ट्र बातम्या

Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंच्या नावे बनावट फेसबुक खाते; सायबर पोलिसांत फिर्याद

Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंच्या नावे बनावट फेसबुक खाते; सायबर पोलिसांत फिर्याद
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Beed Crime: राज्याचे माजी मंत्री तथा बीडच्या परळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्या नावाने फेसबुकवर बनावट खाते उघडून त्यावरून आक्षेपार्ह पोस्ट करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Cyber Crime
Parli

Related Stories

No stories found.