Dhananjay Munde Appeals for Calm After Suicide Over OBC Reservation Concerns: आरक्षणाला धोका पोहोचतोय म्हणून एका तरुणाने आपलं जीवन संपवलं आहे. आरक्षणाच्या आंदोलनात त्याने जीवनाची आहूती दिली.
Dhananjay Munde: ''ओबीसींचा कट-ऑफ बघा अन् EWSचा बघा...'', धनंजय मुंडे मराठा आरक्षणावर बोलले
संतोष कानडे
OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल या नैराश्यातून वांगदरी (ता. रेणापूर, जि. लातूर) येथील भरत कराड (वय ३५) या तरुणाने आत्महत्या केली. राज्याचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कराड कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केलं. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

