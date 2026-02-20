Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढल्या; रंजना नागपूरकर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करणार उपोषण

Ranjana Nagpurkar: धनंजय मुंडे, कैलास फड, निखील फड यांनी आपले १७ लाख रुपये बुडवल्याचा आरोप करत नागपूरच्या रंजना नागपूरकर ह्या धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात उपोषणाला बसणार आहेत. त्या स्वतःला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नातेवाईक असल्याचं सांगतात. त्यांनी त्यांच्या पैशांची मागणी केली मुंडेंकडे केली आहे..रंजना नागपूरकर या विधवा आहेत. याच पैशांच्या तणावामुळे पतीचा मृत्यू झाल्याचं नागपूरकर यांनी मनोज जरांगेंना सांगितलं होतं. मनोज जरांगे यांनी आवाज उठवल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. आपण पीडित महिलेला न्याय देणार असल्याचं जरांगेंनी सांगितलंय..Solapur Temperature: सोलापूरचा पारा ३५.३ अंशांवर; उन्हाचा चटका वाढू लागला, किमान तापमानातही वाढ, हवामान विभागाचा काय आहे अंदाज?.रंजना नागपूरकर ह्या नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहे. पुढच्या चार-पाच दिवसांमध्ये आपल्याला कुणी विचारणा केली नाही तर आपण उपोषण करणार आहोत, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्या म्हणाल्या, धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी करुणा मुंडे यांनी फोन करुन माझ्या प्रकरणात लक्ष घालणार असल्याचं सांगितलं आहे..Viral Video: मृत्यू दारात उभा होता! क्षणभर उशीर झाला असता तर… आईच्या धाडसामुळे दोन चिमुकल्यांचे वाचले प्राण, अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ.''माझे पैसे मला माघारी मिळाले नाहीत तर मी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार आहे.'' असं रंजना नागपूरकर म्हणाल्या. या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडे पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत. त्यांचे सहकारी कैलास फड आणि निखील फड यांनीही या प्रकरणात प्रतिक्रिया दिलीय. आम्ही रंजना नागपूरकर यांना ओळखत नाही, त्यांचे पैसे आम्ही घेतले नाहीत, असं फड पिता-पुत्राचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.