Dhananjay Munde: ''संतोष देशमुख माहितंय ना? आम्ही काहीही करु शकतो...'', धनंजय मुंडे समर्थकाची महेश डोंगरेंना धमकी

Audio Clip of Death Threat to Maratha Kranti Morcha Coordinator Mahesh Dongare Goes Viral: व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे दहशत पसरली आहे. थेट संतोष देशमुखप्रमाणे क्रूरपणे मारण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
Mahesh Dongare: वंजारी समाजाच्या दोन टक्के आरक्षणावर बोलणाऱ्या मराठ्यांना टक्क्यासुद्धा ठेवणार नाही, असं वादग्रस्त विधान आमदार धनंजय मुंडे यांनी केलं होतं. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांनी टीका केली होती. या टीकेनंतर मुंडे समर्थकांनी संताप व्यक्त केला आहे. एकाने तर डोंगरेंना धमकी देत संतोष देशमुख करु असं म्हटलं आहे.

