Dhananjay Munde: ''संतोष देशमुख माहितंय ना? आम्ही काहीही करु शकतो...'', धनंजय मुंडे समर्थकाची महेश डोंगरेंना धमकी

Mahesh Dongare: वंजारी समाजाच्या दोन टक्के आरक्षणावर बोलणाऱ्या मराठ्यांना टक्क्यासुद्धा ठेवणार नाही, असं वादग्रस्त विधान आमदार धनंजय मुंडे यांनी केलं होतं. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांनी टीका केली होती. या टीकेनंतर मुंडे समर्थकांनी संताप व्यक्त केला आहे. एकाने तर डोंगरेंना धमकी देत संतोष देशमुख करु असं म्हटलं आहे..धमकीची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचं नाव दत्ता खाडे असल्याचं सोशल मीडियात बोललं जातंय. हा दत्ता खाडे धनंजय मुंडेंचा समर्थक असल्याचं त्याच्या बोलण्यातून कळतंय. तो थेट महेंश डोंगरेंना उचलून नेऊन मर्डर करणार असल्याचं म्हणतोय. महेश डोंगरे यांच्या सहाकऱ्यांने हा फोन उचलला होता..Uddhav Thackeray : 'इलेक्शन ऐवजी थेट सिलेक्शन करा'! निवडणूक आयोगाने घातलेल्या गोंधळावर उद्धव ठाकरे वैतागले.धनंजय मुंडे समर्थकाची धमकीमुंडे समर्थक: महेश डोंगरेचा पत्ता पाहिजे.डोंगरे समर्थकः काय काम होतं बोला कीमुंडे समर्थक: कुठलं गाव त्याचंडोंगरे समर्थकः सोलापूरचे आहेत तेमुंडे समर्थक: पण घरचा पत्ता सांगा नाडोंगरे समर्थकः आपण कुठून बोलतामुंडे समर्थक: पुण्यातून, भोसरीतून.. मी माझा पत्ता पाठवतोडोंगरे समर्थकः पण काम काय आहेमुंडे समर्थक: त्याला उचलायचं आहेडोंगरे समर्थकः काय झालं ते तर सांगामुंडे समर्थक: तो कधीच सापडणार नाही काडोंगरे समर्थकः पण उचलून न्यायची भाषा का वापरतामुंडे समर्थक: आम्ही बोलणारे माणसं नाहीत, करुन दाखवणारे माणसं आहोतडोंगरे समर्थकः काय करुन दाखवणारेत तुम्हीमुंडे समर्थक: दाखवू ना.. जेव्हा दाखवायचं तेव्हाडोंगरे समर्थकः तो काय बोलला धनंजय मुंडे साहेबांबद्दलडोंगरे समर्थकः धनंजय मुंडे मराठा समाजाबद्दल बोलतात तेव्हाडोंगरे समर्थकः तुम्ही संतोष देशमुख नाव ऐकलं का कधी?डोंगरे समर्थकः हो ऐकलं ना? तुम्ही महेश डोंगेरेंचा मर्डर करणार आहात का?डोंगरे समर्थकः हो करणारे मी त्याचा मर्डरडोंगरे समर्थकः तुम्हाला धनंजय मुंडेंनी सांगितलं का असंडोंगरे समर्थकः तुम्ही फक्त बोलू शकतात, आम्ही काहीही करु शकतो.Who is Devang Dave: कोण आहेत देवांग दवे? विजय वडेट्टीवारांनी काय आरोप केले? निवडणूकीपूर्वी भाजप अडचणीत येणार?.असा हा ऑडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांचं समर्थन करणारे लोक तर आहेचत पण आणखीनही आम्ही असेच निर्घृण खून करु, असा हा इशारा आहे. अशा गुन्हेगारी मानसिकतेच्या लोकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होतेय..