Vidhan Sabha 2019 : परळीकरांनो, तुमच्या भावाला एकदा निवडून द्या : राजश्री मुंडे

बीड : जिल्ह्यातील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक चर्चेचा मतदार संघ म्हणजे परळी विधानसभा मतदारसंघ होय. या मतदार संघाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. कारण परळीत भावा-बहिणीची लढाई होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते धनंजय मुंडे विरुद्ध ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. सध्या प्रचार शिगेला पोहचला आहे. पंकजा मुंडे यांच्या साथीला बहीण खासदार प्रितम मुंडे, आई प्रज्ञा मुंडे प्रचारात आहेत. तर धनंजय मुंडे यांच्यासाठी पत्नी राजश्री मुंडे मैदानात उतरल्या आहेत. राजश्री मुंडे यांनी काल महिला मेळावा घेतला. एकदा धनंजय मुंडे यांना निवडून द्या, परळीचा चेहरामोहरा बदलू, अशी भावनिक साद त्यांनी यावेळी घातली. परळी भयमुक्त करायची आहे, असं पंकजा मुंडे सातत्याने धनंजय मुंडेंना उद्देशून म्हणत असतात. मात्र इतकी गंभीर स्थिती असती तर हजारो महिला या मेळाव्याला आल्या असत्या का, असा प्रश्न राजश्री मुंडे यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, राजश्री मुंडे म्हणाल्या, “धनंजय मुंडे विकासाचा मुद्दा घेऊन लढत आहेत. अठरा पगड जातीसाठी धनंजय मुंडेंनी काम केलं आहे. मला विश्वास आहे, ही निवडणूक जनतेने हातात घेतली आहे. धनंजय मुंडे 100 टक्के निवडून येतील. मतदारांना माझं आवाहन आहे, परळीच्या मातीशी इमान राखणाऱ्या, परळीच्या सुख-दु:खात 24 तास धावून, तुमच्यासाठी स्वत:ला झोकून देऊन काम करणाऱ्या, तुमच्या भावाच्या आणि मुलाच्या मागे यावेळेस राहा.”

Web Title: dhananjay mundes wife rajshree munde appeal voters to caste vote to dhananjay munde against pankaja munde