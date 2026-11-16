धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महागमार्ग धाराशिवमध्ये रोखला! सोलापूरमध्ये राजू शेट्टींची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक; आता मोर्चा बारामतीकडे...

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सोलापुरात ऊसदराबाबत आंदोलन सुरु केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हे आंदोलन सुरु आहे. दुसरीकडे धाराशिवमध्ये संघटनेने धुळे-सोलापूर महामार्ग रोखून धरला आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर १५ ते २० किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या आहेत..सोलापुरातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ऊस दराबाबत तोडगा निघालेला नाही. सोलापुरात राजू शेट्टी यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सुरुच आहे. सायंकाळी पाच वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी आणि ऊस उत्पादकांची बैठक सुरु होती..जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहणार असून पहिली उचल 3500 रुपये मिळावी, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र यावर निर्णय देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक तासांचा वेळ घेतला आहे. ऊस कारखानदारांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे..धाराशिवमध्ये महामार्ग बंदऊस दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला आहे. महामार्गाच्या दुतर्फा जवळपास पंधरा ते वीस किलोमीटरच्या वाहनांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. प्रशासनाकडून तीन दिवसांत साखर कारखान्यासोबत ऊस दराबाबत बैठक लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.सोलापूरनंतर राजू शेट्टी धाराशिवच्या आंदोलनाला भेट देणार असल्याची माहिती असून महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांकडूनही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. येत्या 25 तारखेपर्यंत बारामती परिसरातील कारखान्यांना स्वाभिमानी संघटनेने मुदत दिल्याची माहिती आहे..मोर्चा बारामतीकडे...बारामती आंदोलाविषयी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, आमचं एक शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करायला गेलेलं होतं. त्या बैठकीत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील मुखमंत्र्यांच्या सुचनेवरून काही मंत्री आणि कारखानदारांबरोबर चर्चा करून सर्वमान्य फॉर्म्युला तयार केलेला होता. तोच फॉर्म्युला जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितला असून त्यांनी तत्वतः तो मान्य ही केला आहे..''ऊसाचा दर हा साखरेपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच ठरतो, त्यानुसार 10 ते 11 टक्के रिकव्हरी असणाऱ्या साखर कारखान्यांनी पहिली उचल 3500 ते 3600 दिली पाहिजे. सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे..ते 3100 ते 3150 याच्यापुढे जायला तयार नाहीयेत. त्यामुळे आणखी 1 तास आम्ही थांबतोय आणि मागणी मान्य नाही झाली तर आमचं आंदोलन चालूच राहील.'' असा इशारा राजू शेट्टींनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.