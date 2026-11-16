महाराष्ट्र बातम्या

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महागमार्ग धाराशिवमध्ये रोखला! सोलापूरमध्ये राजू शेट्टींची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक; आता मोर्चा बारामतीकडे...

Raju Shetti Leads Cane Price Stir: सोलापुरातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ऊस दराबाबत तोडगा निघालेला नाही. सोलापुरात राजू शेट्टी यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सुरुच आहे.
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महागमार्ग धाराशिवमध्ये रोखला! सोलापूरमध्ये राजू शेट्टींची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक; आता मोर्चा बारामतीकडे...
संतोष कानडे
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स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सोलापुरात ऊसदराबाबत आंदोलन सुरु केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हे आंदोलन सुरु आहे. दुसरीकडे धाराशिवमध्ये संघटनेने धुळे-सोलापूर महामार्ग रोखून धरला आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर १५ ते २० किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या आहेत.

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