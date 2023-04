By

चिखलीपाडा : धुळे जिल्ह्यातील चिखलीपाडा इथं एका आगीच्या भीषण दुर्घटनेत चार महिलांना जीव गमवावा लागला आहे. तर काही महिला गंभीररित्या जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. एका मेणबत्तीच्या कारखान्याला आग लागल्याचं सूत्रांकडून कळतं आहे. (Dhule wax candle making factory fire four women death others seriously injured)

धुळ्यातील साखरी तालुक्यातील निजामपूरपासून पुढे तीस किमी अंतरावर असलेल्या चिखलीपाडा गावातील एका मेणबत्तीच्या कारखान्याला शॉर्टसर्किट झाल्यानं भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या भीषण आगीमध्ये चार महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांना नंदुरबारला रुग्णालयात हालवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, या दुर्घटनेची माहिती कळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक देखील घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. पण संपूर्ण तपासानंतरच आगीचं नेमकं कारण आणि इतर गोष्टी समोर येतील.