Maharashtra Farmers: पीकविमा योजनेत डिजिटल सर्वेक्षण बंधनकारक, चार प्रमुख बदल; फसवणूक केल्यास ५ वर्षे कोणताच लाभ नाही

मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या वर्षाच्या सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजनेत यंदापासून ‘डिजिटल पीक सर्वेक्षण’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, विमा अर्ज भरतानाची नोंद आणि डिजिटल सर्वेक्षणातील पीक यांमध्ये तफावत आढळल्यास, डिजिटल सर्वेक्षणातील नोंदच अंतिम मानली जाईल..याद्वारे फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला, तर अर्जदाराला पीक विम्यासह ‘नमो शेतकरी महासन्मान’सारख्या कृषी विभागाच्या सर्व थेट लाभ योजनांमधून पुढील पाच वर्षांसाठी थेट बहिष्कृत केले जाणार आहे..Jalna: ३१८ वर्षांनंतर जालन्यात मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण; जेईएस मैदानावर भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग; टाळ-मृदंगाच्या गजरात भक्तिमय वातावरण.शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीतून मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना जाहीर केली आहे. ही योजना खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामांसाठी ऐच्छिक असणार आहे. मात्र, योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अचूक माहिती देणे अनिवार्य आहे..नागपुरात एकाच कुटुंबातील ५ जण बेपत्ता, शेवटचं लोकेशन पुणे; १० दिवसांपासून शोध सुरू.चार प्रमुख बदल प्रत्यक्ष पेरणी आणि सर्वेक्षण यात तफावत आढळल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणाची नोंद अंतिम धरली जाईल योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक फसवणूक सिद्ध झाल्यास सर्व कृषी विषयक सरकारी योजनांच्या लाभापासून पाच वर्षांसाठी वंचित राहावे लागेल पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.