विद्यार्थ्यांना उद्यापासून दिवाळी सुट्ट्या! झेडपी शाळांना २७ ऑक्टोबरपर्यंत तर माध्यमिक शाळांना २ नोव्हेंबरपर्यंत सुट्टी; विद्यापीठाची परीक्षा २८ ऑक्टोबरपासून

तात्या लांडगे
सोलापूर : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सत्राची परीक्षा गुरुवारी संपणार आहे. त्यानंतर १७ ते २७ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या शाळांना सुट्टी असणार आहे. तर माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दिवाळी सुट्टी १७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे.
दरवर्षी शाळांना शैक्षणिक वर्षातील ५२ रविवार वगळून ७६ सार्वजनिक सुट्ट्या असतात. त्यात दिवाळी, उन्हाळा सुट्ट्यांचाही समावेश असतो. यंदा शाळांना १७ ऑक्टोबरपासून दिवाळी सुट्ट्या लागणार आहेत. पण, माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या सुट्ट्यांचे दिवस वेगवेगळे आहेत. पण, १४ ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत इयत्ता सहावी ते बारावीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना ‘विकसित भारत’ उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे लागणार आहे.
दिवाळी सुट्ट्यांमध्ये सुद्धा ऑनलाइन पद्धतीने त्या विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात शिक्षकांना राहावे लागणार आहे. दरम्यान, दिवाळी सुट्ट्यानंतर २८ ऑक्टोबरपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळा नियमित सुरु होतील. माध्यमिक शाळा ३ नोव्हेंबरपासून भरणार आहेत.
माध्यमिक शाळा ३ नोव्हेंबरपासून
जिल्हा परिषदांच्या शाळा व खासगी माध्यमिक शाळांच्या सुट्ट्या वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांना १७ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळी सुट्ट्या असतील. २ नोव्हेंबरला रविवार असल्याने ३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू होतील.
- तानाजी माने, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ
२८ ऑक्टोबरपासून विद्यापीठाची परीक्षा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची परीक्षा २८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहेत. मागच्या परीक्षेत विषय राहिलेल्या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची ४ नोव्हेंबरपासून परीक्षा सुरू होईल. तर १३ नोव्हेंबरपासून अभियांत्रिकीच्या नियमित विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू होणार आहे. कुलगुरू, प्र कुलगुरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिसेंबरअखेर सर्व विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर होतील. पाच ते आठ दिवसांत निकाल जाहीर करण्याचे नियोजन केल्याचे परीक्षा व मूल्यमापन विभागाचे संचालक डॉ. श्रीकांत अंधारे यांनी सांगितले.
