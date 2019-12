Video : आगामी वर्षात चुकुनही लिहू नका अर्धवट तारीख; पडेल महागात?

पुणे : आगामी २०२० या वर्षामध्ये दिनांक लिहीताना चुकुनही ती अर्धवट किंवा शॉर्टकटमध्ये लिहू नका ते तुम्हाला महागात पडू शकते. येणाऱ्या आगामी म्हणजेच २०२० या वर्षामध्ये तारीख लिहीताना पूर्ण स्वरूपातत लिहायला हवी. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप म्हणजेच, दिनांक लिहताना आता आपण आजची तारीख दिनांक २७.१२.१९ अशी शॉर्टकटमध्ये लिहतो. परंतु तीच तारीख २०२० या वर्षात अपूर्ण लिहू नये. म्हणजेच २७.१२.२० अशी लिहण्याऐवजी २७.१२. २०२० अशी पूर्ण लिहावी. कारण; त्या शॉर्टकटमध्ये लिहल्यास २० च्या पुढे ०० लावून किंवा ०१ किंवा कुठलेही दोन अंक जोडून सहजपणे तारीख बदलता येऊ शकते. याचा आपल्याला फटका बसू शकतो. ही अडचण केवळ २०२० या येणाऱ्या वर्षापुरतीच होणार आहे. कुठलाही दस्तऐवज किंवा सरकारी कागदावर सही करून देताना वा घेताना दिनांक पूर्णपणे लिहिलेला असल्याची खात्री करायला हवी, अन्यथा धोका उद्भवू शकतो. सध्या सोशल मिडीयावरही या प्रकारचे संदेश व्हायरल होत आहेत.

