बेड देता का कोणी बेड ! सौम्य लक्षणे असलेल्यांसाठी गुंतल्या खाटा; खाटांच्या पडताळणीसाठी पथके

सोलापूर : कोरोनाची अतितीव्र, तीव्र आणि मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठीच डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल व डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये बेड उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, वशिलेबाजी व ओळखीतून आणि काही इतर कारणांसाठी शासकीय व खासगी रुग्णालयातील खाटा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी वापरल्या जातात, अशा तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. दुसरीकडे गरज असलेल्यांना बेड उपलब्ध होत नसल्याने शहर-जिल्ह्यातील खाटांची पडताळणी केली जाणार आहे. शहरातील हॉस्पिटलमधील खाटांची पडताळणी उपायुक्‍तांमार्फत तर ग्रामीणमधील खाटांची पडताळणी तहसिलदारांच्या पथकांमार्फत केली जाणार आहे. सौम्य लक्षणे असलेल्यांना कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवावे

ऑक्‍सिजन व व्हेंटिलेटरची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी (तीव्र, अतितीव्र आणि मध्यम लक्षणे) दवाखान्यांमधील खाटांचा वापर होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, सौम्य लक्षणे असलेल्यांनाही खाटा देण्यात आल्याने बेड कमी पडत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल व डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटरमधील खाटांची पडताळणी पथकांद्वारे केली जाणार आहे.

- मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर राज्यात मागील पाच दिवसांत दोन लाख 37 हजार 75 रुग्ण वाढले असून एक हजार 177 मृत्यू झाले आहेत. राज्यातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या आता चार लाख 30 हजारांवर पोहचली आहे. नागरिकांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करूनही 54 टक्के लोक मास्कविना फिरतात हे एका सर्व्हेक्षणातून समोर आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. नागपूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, जळगाव, नगर, अमरावती, जळगाव, सोलापूर यासह अन्य काही जिल्ह्यांमधील रुग्ण व मृत्यूदरही वाढत आहे. 31 मार्च ते 4 एप्रिल या पाच दिवसांत दररोज सरासरी 45 हजार रुग्ण वाढत असून दोनशेजणांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी काळात आयसोलेशन व ऑक्‍सिजन बेड कमी पडतील, असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यात डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलमध्ये चौदाशे तर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये अठराशे खाटा आहेत. तर 220 व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत. मात्र, मागील काही दिवसांपासून बेड उपलब्ध होत नसल्याने लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे हाल होऊ लागल्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्या हॉस्पिटलमधील बेड पडताळणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील खाटांची माहिती...

आयसोलेशन बेड्‌स

3.57 लाख

ऑक्‍सिजन बेड्‌स

60,349

व्हेंटिलेटर

9030

ऍक्‍टिव्ह रुग्ण

4.30 लाख

Web Title: Does anyone give a bed? Involved beds for those with mild symptoms; Squads for verification of hospital beds