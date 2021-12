By

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr babasaheb ambedkar) यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या (Mahaparinirvan Din) पार्श्वभूमीवर यंदा कोरोना नियमांचे पालन करून चैत्यभूमीवर येण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे यंदा 6 डिसेंबरला दादरमध्ये येणाऱ्या अनुयायांसाठी मध्य रेल्वेने (Central Railway) विशेष सुविधांचे नियोजन केले आहे. कोणत्या रेल्वेंच्या कोणत्या विशेष सुविधा यावेळेस असतील याची माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे.

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मध्य रेल्वेच्या 8 विशेष लोकल धावणार

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शनिवार-रविवारच्या, (ता.6) रोजी मध्यरात्री सीएसएमटी ते कल्याण आणि सीएसएमटी ते पनवेल दरम्यान अप आणि डाऊन विशेष आठ फेऱ्या धावणार आहेत.

कल्याण ते सीएसएमटी विशेष लोकल कल्याण येथून रात्री 1 वाजता सुटेल. ही लोकल सीएसएमटी येथे रात्री 2.30 वाजता पोहोचेल.

कल्याण- सीएसएमटी विशेष लोकल कल्याण येथून रात्री 2.15 वाजता सुटेल. ही लोकल सीएसएमटी येथे रात्री 3.45 वाजता पोहोचेल.

सीएसएमटी ते कल्याण विशेष लोकल सीएसएमटी येथून रात्री 1.30 वाजता सुटेल. ही लोकल कल्याण येथे रात्री 3 वाजता पोहोचेल.

सीएसएमटी ते कल्याण विशेष लोकल सीएसएमटी येथून रात्री 2.30 वाजता सुटेल आणि कल्याण येथे पहाटे 4 वाजता पोहोचेल.

पनवेल ते सीएसएमटी विशेष लोकल पनवेल येथून रात्री 1.15 वाजता सुटेल आणि सीएसएमटी येथे रात्री 2.35 वाजता पोहोचेल.

पनवेल ते सीएसएमटी विशेष लोकल पनवेल येथून रात्री 2.30 वाजता सुटेल आणि सीएसएमटी येथे रात्री 3.50 वाजता पोहोचेल.

सीएसएमटी ते पनवेल विशेष लोकल सीएसएमटी येथून रात्री 1.40 वाजता सुटेल. ही लोकल पनवेल येथे रात्री 3 वाजता पोहोचेल.

सीएसएमटी ते पनवेल विशेष लोकल सीएसएमटी येथून रात्री 2.40 वाजता सुटेल. ही लोकल पनवेल येथे पहाटे 4 वाजता पोहोचेल.

रविवारी मेगाब्लॉक नाही

रविवारी (ता. ५) मध्य, पश्चिम रेल्वेवरील (central and western railway) मेगाब्लॉक नसणार (No megablock) आहे. दरवर्षी महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन (Adherent greetings) करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने अनुयायी येतात; मात्र गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अनुयायांना चैत्यभूमी येथे जाता आले नाही. रविवारी (ता.५) मध्य रेल्वेवरील सीएसएमटी ते कल्याण आणि हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी ते पनवेल या मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जाणार नाही, अशी माहिती मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिली. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवरही रविवारी (ता. ५) दिवसकालीन कोणताही ब्लॉक नसेल. शनिवार आणि रविवारच्या मध्यरात्री वसई रोड ते विरार दरम्यान रात्रकालीन ब्लॉक घेतला जाणार असल्याचे पश्चिम रेल्वेने सांगितले.

