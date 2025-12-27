पहिलीपासून हिंदी भाषा! त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल मुदतीपूर्वी? अहवालात नेमकं काय?

मुंबई: राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने ३० जून रोजी स्थापन केलेली डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समिती आपला अहवाल ४ जानेवारी रोजी म्हणजे मुदतीआधीच सरकारला सादर करू शकते. राज्यातील महापालिका निवडणूक रणधुमाळीच्या पार्श्वभूमीवरच हा अहवाल सरकार दरबारी सादर केला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या वापराला राज्यातील बहुतांश लोकांनी विरोध दर्शविला असला तरी समितीकडून सरकारला पूरक असाच अहवाल आणि त्यातील निष्कर्ष शिफारशी समोर येऊ शकतात. परिणामी, मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये हिंदी विरुद्ध मराठी असा वाद निर्माण करून काही राजकीय पक्षांकडून मतांचे ध्रुवीकरण केले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. .PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा जुना फोटो काँग्रेस नेत्याने केला व्हायरल; शपथविधी सोहळा अन् जमिनीवर बसलेले मोदी.दुसरीकडे ऐन निवडणुकांच्या रणधुमाळीत डॉ. जाधव समितीचा अहवाल आल्यास त्यावर लोकांच्या इतर प्रश्नांऐवजी मराठी विरुद्ध हिंदी या वादावर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजीसह हिंदीचा विषयही अनिवार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय १६ एप्रिल रोजी घेतला होता..Pakistani Terrorist: मोठी बातमी! ३० ते ३५ दहशतवादी लपून बसलेत; भारतीय लष्कराची शोधमोहीम सुरू, पण कुठे?.राज्यभरातून त्याला विरोध झाल्यानंतर विभागाकडून २९ जून रोजी त्रिभाषा धोरण अणि हिंदीच्या सक्तीसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर ३० जून रोजी गठित करण्यात आलेल्या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आता सहा महिन्यांनंतर समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.