‘फक्त इंजिनिअर-डॉक्टरच का?’; ग्रामीण शिक्षणापासून AIपर्यंत डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी मांडली शिक्षणव्यवस्थेची दिशा

भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत मोठ्या बदलांची गरज असून शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी मिळवणे एवढाच राहू नये, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ आणि संस्था उभारणीसाठी ओळखले जाणारे डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळणे, पालकांची बदलती मानसिकता आणि विद्यार्थ्यांवर इंजिनिअरिंग व मेडिकल क्षेत्रात जाण्यासाठी वाढत असलेला दबाव, या मुद्द्यांवर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. त्यांनी ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर AP Globale Digital ला मुलाखत दिली. अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी ही मुलाखत घेतली. .डॉ. कोरे यांनी त्यांच्या बालपणापासूनच्या शिक्षणाच्या आठवणी सांगताना ग्रामीण भागातील तत्कालीन परिस्थितीचा उल्लेख केला. गावातील शाळांमध्ये डेस्क नव्हते, विद्यार्थी जमिनीवर बसत असत आणि साध्या सुविधांमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत असे. मात्र, त्या काळातील शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते, असे त्यांनी सांगितले.आजच्या काळात मात्र पालकांची अपेक्षा बदलली आहे. मुलांनी सतत अभ्यास करावा, ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवावेत आणि इंजिनिअर किंवा डॉक्टर व्हावे, अशी मानसिकता अनेक पालकांमध्ये असल्याचे कोरे यांनी नमूद केले. शिक्षणाला थेट रोजगाराशी जोडण्याची ही प्रवृत्ती चिंताजनक असून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले..विशेषतः ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये पहिल्या पिढीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर वेगळ्या अडचणी आहेत. पालक स्वतः शिकलेले नसल्याने मुलांच्या अभ्यासावर लक्ष ठेवणे, गृहपाठ करून घेणे किंवा त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची माहिती घेणे अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी केवळ मोठ्या शाळा उभारण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ मूलभूत आणि दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे कोरे यांनी सांगितले.गावापासून तीन-चार किलोमीटर अंतरावर शाळा असल्यामुळे पायी जाणाऱ्या मुलांचा अनुभव सांगताना त्यांनी लहानात लहान गावात शाळा सुरू करण्याचा आपला संकल्प व्यक्त केला. सध्या वैद्यकीय किंवा इंजिनिअरिंग शिक्षणापेक्षा मूलभूत शालेय शिक्षणाला प्राधान्य देणे हे आपले ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सायप्रसकडे फक्त पर्यटनस्थळ म्हणून पाहू नका; भारतीय व्यवसायांसाठी मोठी संधी, विराज कुलकर्णींचा दावा.शिक्षकांच्या भूमिकेबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पूर्वी शिक्षक होण्याची इच्छा असलेले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने होते; मात्र आता तरुण पिढीमध्ये शिक्षक होण्याची इच्छा कमी झाल्याचे ते म्हणाले. शिक्षक हा सन्मानाचा आणि चांगल्या पगाराचा व्यवसाय असूनही पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या क्षेत्राकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.NEETसारख्या प्रवेश परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर वाढणाऱ्या दबावावरही कोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. केवळ इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल शिक्षणाच्या मागे लागल्यामुळे भौतिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, कला आणि इतर मूलभूत विषयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षण केवळ कमाईचे साधन न राहता चांगले नागरिक घडवणारे माध्यम असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात AIमुळे मोठे बदल होणार असल्याचेही कोरे यांनी सांगितले. वैद्यकीय क्षेत्रात AI आणि रोबोटिक्सचा वापर वाढणार असून रुग्णांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्यांच्या संस्थेने इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांमध्ये AIसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली..आयुर्वेदाच्या जागतिक वाढीचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांच्या संस्थेतील आयुर्वेद शिक्षणाकडे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंडमधूनही विद्यार्थी व रुग्ण आकर्षित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता जगात चांगली असून भारतीय संस्थांवर अधिक विश्वास ठेवण्याची गरज असल्याचेही कोरे यांनी नमूद केले.पुढील काळात देशातील प्रत्येक लहान समुदायापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवणे हेच आपले ध्येय असल्याचे डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी स्पष्ट केले..स्मार्ट शेतीपासून नॅनोटेक्नॉलॉजीपर्यंत; महाराष्ट्रासाठी Czech Republic कडून मोठी ऑफर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.