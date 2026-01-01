महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Election : प्रचारापूर्वीच चार ठिकाणी भाजपचा गुलाल; विरोधी उमेदवार नसल्याने सात जणांची बिनविरोध निवड

राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील चार महापालिकांमधील सात जागांवर खाते उघडले.
sakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील चार महापालिकांमधील सात जागांवर खाते उघडले आहे. या विजयाच्या गुलालमुळे भाजपमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

