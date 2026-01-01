Municipal Election : प्रचारापूर्वीच चार ठिकाणी भाजपचा गुलाल; विरोधी उमेदवार नसल्याने सात जणांची बिनविरोध निवड

मुंबई - राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील चार महापालिकांमधील सात जागांवर खाते उघडले आहे. या विजयाच्या गुलालमुळे भाजपमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. .राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारी मतदान होणार आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत काल सायंकाळी पाचपर्यत होती. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत शुक्रवारपर्यंत (ता.२) आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांची छाननी सुरू आहे.छाननीनंतर अंतिम उमेदवारांची नवे जाहीर केली जाणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीने पक्षाने विजयाचे खाते उघडले आहे. या चारही उमेदवारांच्या विरोधात एकही अर्ज न आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली..महानगरपालिकानिहाय बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवारकल्याण-डोंबिवली - प्रभाग क्रमांक १८अ - रेखा चौधरी,प्रभाग क्र. २६ ब- रंजना पेणकर, प्रभाग क्र.२६ - आसावरी नवरेपनवेल - प्रभाग क्र. १८ब - नितीन पाटीलधुळे - प्रभाग क्र.१- उज्ज्वला रणजितराजे भोसले (भोसले यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.), प्रभाग क्र.६ - ज्योत्स्ना पाटीलजळगाव - प्रभाग क्र.१२ - उज्ज्वला बेंगाळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.