मुंबई : वेंकटेश्वरा हॅचरिज प्रा. लि.च्या विविध ठिकाणांवर ईडीनं धाडी टाकल्या असून यामध्ये 24.64 कोटी रुपयांच्या 6 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्टच्या कलम 37A अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमधील या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. (ED has seized 6 immovable properties of Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd under FEMA act)