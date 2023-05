शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रत्नागिरी दौऱ्यावर जाणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्याच्या रत्नागिरी सभेची जंगी तयारी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उष्मघाताचा त्रास होऊ नये म्हणून कार्यकर्त्यांची खास सोय करण्यात आली आहे. (Eknath Shinde Ratnagiri )

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एका कार्यक्रमामध्ये उष्मघातामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. अशी घटना पून्हा घडू नये यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

कार्यकर्त्यांना उष्माघाताचा त्रास होऊ नये म्हणून सभेसाठी जर्मन हँगर पद्धतीचा मंडप उभारण्यात आला आहेत. तसेच, पाणी आणि प्रत्येकी इलेक्ट्रॉल पावडरची दोन पाकिट खुर्चीवर ठेवण्यात आली आहेत.

German hangar style tent with water bottle and electrolyte powder to prevent heat stroke