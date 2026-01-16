Voting Ink: मार्कर पेनची चौकशी होणार, तर झेडपी निवडणुकीत शाईबाबत आयोगाचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर बोटाला लावली जाणारी शाई पुसली जात असल्याच्या तक्रारीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने खूण करण्यात येणाऱ्या मार्कर पेनमध्ये वापरण्यात आलेल्या कथित निकृष्ट दर्जाच्या शाईबाबत मार्कर पुरविणाऱ्या ‘कोरेस’ या कंपनीचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये मार्कर पेनऐवजी जुन्या पद्धतीने शाई लावली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. .मार्कर पेनमधील शाईबाबत सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या विविध प्रकारच्या माहितीनंतर तसेच विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या टीकेनंतर संबंधित कंपनीची चौकशी केली जाणार असून, वापरण्यात आलेल्या शाईची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. या चौकशीत शाईच्या दर्जासह दिवसभर सोशल मीडियावर फिरलेल्या व्हिडिओंचाही समावेश असणार आहे. संबंधित व्हिडिओमध्ये मतदाराच्या बोटावर शाई मतदानाच्या वेळी लावण्यात आली होती की मुद्दाम काही खोडसाळ मार्कर पेनची चौकशी करणार.Mumbai News: खडसे कुटुंबीयांना दिलासा नाहीच! जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपनिश्चितीस स्थगिती देण्यास नकार.प्रकार करण्यासाठी खोटी शाई लावून असे व्हिडिओ तयार करण्यात आले, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे, असे वाघमारे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत वापरली जाणारी पारंपरिक न मिटणारी शाईच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वापरली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यासाठी नव्याने शाई मागविण्यात येणार आहे..उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे दिनेश वाघमारे व निवडणूक आयोग उघडपणे सत्ताधारी आघाडीला मदत करीत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केल्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने शाई सहज पुसली जात असल्याचे आरोप फेटाळून लावत चौकशीचे आदेश दिले आणि शाईबाबत गोंधळ निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे..BMC Result 2026: कौल कुणाला? महापालिकांच्या निकालासाठी यंत्रणा सज्ज.निवडणूक आयोगाचे म्हणणे...‘‘ यापूर्वी जी शाई वापरली जात होती तीच शाई सध्या वापरली जात आहे. हीच शाई स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मार्कर पेनच्या माध्यमातून वापरली जात आहे. शाई सुकण्यासाठी सुमारे १० ते १२ सेकंद लागतात. एकदा शाई सुकली की ती पुसता येत नाही. हीच शाई भारत निवडणूक आयोग वापरतो. शाई पुसणाऱ्या मतदारांविरोधात गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो,’’ असे वाघमारे यांनी सांगितले..राज्य सरकारने या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायच्याच असा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. आम्ही ते होऊ देणार नाही. खुणेसाठी आता मार्कर वापरले जात आहेत. ही खूण सॅनिटायझरने सहज पुसली जाते.- राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे.शाईबाबत आक्षेप असेल तर आयोगाने लक्ष द्यावे. माझ्या बोटावर मार्करची शाई असून ती पुसली जात नाही. मला वाटते काहींना निकाल समजला आहे. शंका असतील तर आयोगाने वेगळे पेन वापरावेत. मला वाटते ऑइल पेंटच वापरायला हवे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.