सोलापूर : कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. 16 जानेवारीचा आदेश रद्द करून आता पहिल्या टप्प्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारीपासून घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने काढला आहे. पुढील टप्प्यातील संस्थांच्या निवडणुकीबाबत लवकरच आदेश काढले जातील, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सुमारे 40 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या संचालकांची मुदत संपून आता एक वर्षाचा काळ लोटला आहे. कोरोनामुळे थांबलेल्या या निवडणुका घेण्यासाठी प्राधिकरणाने सहा टप्पे निश्‍चित केले आहेत. तर या वर्षात सुमारे 20 हजार संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ कमी पडणार आहे. त्यामुळे अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. तत्पूर्वी, 13 मार्च, 17 जून, 28 सप्टेंबर 2020 या काळात तीन- तीन महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता कोरोनाची स्थिती सावरली असून प्रतिबंधित लसही उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीस प्रारंभ करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. तब्बल 60 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका साधारणपणे डिसेंबर 2021 पर्यंत संपविण्याचे नियोजन प्राधिकरणाने केल्याचे समजते. आदेश... प्रथम टप्प्यातील संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 15 फेब्रुवारीपासून सुरू करावी

जिल्हा निवडणूक आराखड्यातील प्रथम टप्प्यातील सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक मुदतीत पूर्ण करावी

निवडणुकीवेळी सोशल डिस्टन्स, मास्क, सॅनिटायझेशन, थर्मल स्कॅनिंग बंधनकारक

जिल्हा निवडणूक आराखड्यातील दोन ते सहा टप्प्यातील निवडणुकीस पात्र संस्थांच्या प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढले जातील

निवडणुकीसाठी शासनाच्या अन्य विभागांमधील कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करावी

निवडणुकीच्या दृष्टीने नियुक्‍त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे

1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत निवडणुकीस पात्र संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा स्वतंत्र जाहीर केल्या जातील संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

