Comscore रिपोर्टमध्ये ई-सकाळ महाराष्ट्रातील नंबर 1 डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म; 5.5 कोटींहून अधिक युनिक व्हिजिटर्स

महाराष्ट्रातील डिजिटल न्यूज क्षेत्रात 'ई-सकाळ'ने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान मिळवले आहे. सप्टेंबर 2026 च्या Comscore MMX Multi-Platform अहवालानुसार, eSakal.com हे महाराष्ट्रातील नंबर 1 डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म ठरले आहे. ई-सकाळला तब्बल 5.5 कोटींहून अधिक युनिक व्हिजिटर्स मिळाले आहेत..Comscore च्या आकडेवारीनुसार, ई-सकाळने मराठीतील इतर प्रमुख न्यूज वेबसाइट्सच्या तुलनेत आघाडी कायम ठेवली आहे. या अहवालात eSakal.com चे 5.5 कोटींहून अधिक युनिक व्हिजिटर्स नोंदवले आहेत. न्यूज18 मराठीला 3 कोटी, एबीपी माझाला 2.3 कोटी, महाराष्ट्र टाइम्सला 2.2 कोटी, झी न्यूज मराठीला 2.1 कोटी, तर लोकमत डॉट कॉमला 1.6 कोटी युनिक व्हिजिटर्स मिळाले आहेत..डिजिटल माध्यमांमध्ये वाढती स्पर्धा असतानाही ई-सकाळने आपले नेतृत्व कायम राखले आहे. विश्वासार्ह बातम्या, वेगवान अपडेट्स आणि वाचकांच्या आवडीनुसार विविध विषयांवरील कंटेंट यामुळे ई-सकाळला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.सकाळ मीडिया ग्रुपने पत्रकारितेतील विश्वासार्हतेचा वारसा जपत प्रिंटपासून डिजिटलपर्यंत यशस्वी वाटचाल केली आहे. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि वाचकांच्या गरजांनुसार कंटेंटमध्ये केलेले बदल यामुळे ई-सकाळने डिजिटल क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, शेती, शिक्षण, आरोग्य, करिअर आणि लाइफस्टाइल अशा विविध विषयांवरील बातम्यांसोबतच महाराष्ट्रातील स्थानिक घडामोडींनाही ई-सकाळवर प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांतील वाचकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होत आहे.ई-सकाळची ही कामगिरी जाहिरातदारांसाठीही महत्त्वाची आहे. मोठ्या डिजिटल वाचकवर्गामुळे ब्रँड्सना त्यांच्या उत्पादनांची आणि सेवांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळते. Comscore च्या सप्टेंबर 2026 च्या आकडेवारीने ई-सकाळचे डिजिटल क्षेत्रातील नेतृत्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.