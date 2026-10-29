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Comscore रिपोर्टमध्ये ई-सकाळ महाराष्ट्रातील नंबर 1 डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म; 5.5 कोटींहून अधिक युनिक व्हिजिटर्स

महाराष्ट्रातील डिजिटल न्यूज क्षेत्रात 'ई-सकाळ'ने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान मिळवले आहे.
E- Sakal No.1

eSakal secures the top position among Marathi news portals

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाराष्ट्रातील डिजिटल न्यूज क्षेत्रात 'ई-सकाळ'ने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान मिळवले आहे. सप्टेंबर 2026 च्या Comscore MMX Multi-Platform अहवालानुसार, eSakal.com हे महाराष्ट्रातील नंबर 1 डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म ठरले आहे. ई-सकाळला तब्बल 5.5 कोटींहून अधिक युनिक व्हिजिटर्स मिळाले आहेत.

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