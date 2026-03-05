महाराष्ट्र बातम्या

E- Sakal No.1 Marathi News Protal : डिजिटल युगात मराठी पत्रकारितेचा दबदबा; कॉमस्कोरमध्ये ई-सकाळची कामगिरी नंबर 1

Digital Journalism Growth : डिजिटल पत्रकारितेच्या वेगवान युगात वाचकांच्या विश्वासाची शर्यत अधिक तीव्र होत आहे. या स्पर्धेत मराठी डिजिटल माध्यमांना नवे बळ मिळत असताना ई-सकाळ (esakal.com) ने पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
eSakal secures the top position among Marathi news portals

सकाळ डिजिटल टीम
डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे पत्रकारितेला नवे रूप मिळाले असून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही त्याचा प्रभाव स्पष्ट दिसत आहे. कॉमस्कोर मल्टी-प्लॅटफॉर्मच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ई-सकाळ (esakal.com) हे मराठीतील सर्वाधिक वाचले जाणारे आणि प्रथम क्रमांकाचे न्यूज पोर्टल ठरले आहे.

