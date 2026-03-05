E- Sakal No.1 Marathi News Protal : डिजिटल युगात मराठी पत्रकारितेचा दबदबा; कॉमस्कोरमध्ये ई-सकाळची कामगिरी नंबर 1

डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे पत्रकारितेला नवे रूप मिळाले असून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही त्याचा प्रभाव स्पष्ट दिसत आहे. कॉमस्कोर मल्टी-प्लॅटफॉर्मच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ई-सकाळ (esakal.com) हे मराठीतील सर्वाधिक वाचले जाणारे आणि प्रथम क्रमांकाचे न्यूज पोर्टल ठरले आहे. .लाखो वाचकांचा विश्वास संपादन करत ई-सकाळने डिजिटल पत्रकारितेत आपली मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. कॉमस्कोरच्या डिजिटल ट्रॅफिक आणि युनिक व्हिजिटरच्या आधारे तयार होणाऱ्या रँकिंगमध्ये ई-सकाळने इतर मराठी न्यूज वेबसाइट्सना मागे टाकत आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. .Esakal No 1: दोन महिने सलग अव्वल; ‘ई-सकाळ’चा महाराष्ट्रात नवा विक्रम.तथ्यांची पडताळणी करून अचूक आणि वेगवान बातम्या देणे, स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना व्यापक कव्हरेज देणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी तयार केलेला मल्टिमीडिया कंटेंट यामुळे वाचकांचा प्रतिसाद वाढला आहे..डिजिटल पत्रकारितेतील अटीतटीच्या स्पर्धेमध्येही गुणवत्तापूर्ण कामाच्या जोरावर ई-सकाळने वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे. डिजिटल बातम्या प्रभावीपणे वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि मोठा वाचकवर्ग कायम ठेवणे या बाबींमध्ये हे पोर्टल आघाडीवर आहे..E-Sakal No.1 : 7.3 कोटी युजर्सचा विक्रम! मराठी डिजिटल विश्वात ई-सकाळ पुन्हा नंबर 1.वेब स्टोरीज, व्हिडिओ न्यूज, फोटो गॅलरी, स्पष्टीकरणात्मक लेख आणि हायपर-लोकल रिपोर्टिंग यांसारख्या विविध कंटेंट फॉरमॅट्समुळे वाचकांना अधिक समृद्ध अनुभव मिळत आहे. ‘मोबाईल-फर्स्ट’ धोरणामुळे तरुण वाचकही मोठ्या प्रमाणात या प्लॅटफॉर्मशी जोडले जात आहेत..सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील सक्रिय उपस्थिती, ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स आणि विश्वासार्ह पत्रकारिता हे या यशामागील महत्त्वाचे घटक मानले जात आहेत. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंतच्या बातम्या पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांमुळे या पोर्टलचा प्रभाव अधिक वाढला आहे..डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे प्रादेशिक भाषांतील पत्रकारितेला नवे व्यासपीठ मिळाले आहे. मराठी ऑनलाइन न्यूज प्लॅटफॉर्मची वाढती लोकप्रियता याचीच साक्ष देते. कॉमस्कोरच्या या रँकिंगमुळे मराठी डिजिटल पत्रकारितेची ताकद अधोरेखित झाली असून भविष्यात या क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.