Kishori Pednekar: किशोरी पेडणेकरांच्या अडचणीत वाढ; खिचडी घोटाळ्यात ईडीने बजावला समन्स

मुंबई- माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. किशोरी पेडणेकर यांना ईडीचा समन्स बजावला आहे. कोरोनाकाळातील खिचडी घोटाळा प्रकरणी हा समन्स बजावला असून बुधवारी हजर राहण्यास त्यांना सांगण्यात आलं आहे. ईडीच्या कार्यालयात त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. (EX MAYOR Kishori Pednekar has been summoned by ED khichdi scam)

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने त्यांची यापूर्वी चौकशी केली होती. त्यानंतर आता ईडीकडूनही त्यांना समन्स बजावण्यात आला आहे. ईडीने त्यांना सकाळी 11 वाजता हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी पी वेलारसू यांना देखील ईडीने समन्स पाठवला आहे. यामुळे माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.