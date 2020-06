राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्यांना मुदतवाढ 

सोलापूर ः राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समिती व पालक-शिक्षक संघाची मुदत जरी संपली असली तरी शाळा सुरु होईपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यात कोरोना संसर्गामुळे शाळा कधी सुरू होणार हे अद्याप निश्‍चित झाले नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये नव्याने शाळा व्यवस्थापन समिती व शिक्षक पालक संघ स्थापन करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे ज्या शाळांमधील या समित्यांची मुदत संपत आहे, त्या शाळांमधील इतर कामे विनाअडथळा सुरू राहण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शाळा सुरू होईपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या समित्यांमार्फत कामकाज पाहिले जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेचे कामकाज व्यवस्थित चालावे म्हणून प्रत्येक शाळेमध्ये शालेय व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली आहे. लोकशाही मार्गाने निवडणुकीद्वारे शालेय व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची निवड केली जाते. अनेक समित्यांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे नव्या समित्यांची स्थापना होईपर्यंत शालेय कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येऊ नये, यासाठी या समित्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

