रामलल्लाचं दर्शन घेऊन फडणवीस दिल्लीला जाणार; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण Devendra Fadnavis Ram Mandir Visit

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या दौऱ्यावर आहेत. शिवसेनेचे खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी अयोध्या दौऱ्यावर आहेत. मात्र शनिवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचा मुख्य चेहरा असलेले देवेंद्र फडणवीस अयोध्येला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती त्यानंतर ते लौखनव विमानतळावर दाखल झाले आहेत. (Fadnavis will go to Delhi with Ram Lalla's darshan; Devendra Fadnavis Ram Mandir Visit sparks debate in political circles)

यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला ते म्हणाले, अनेक दिवसांपासून रामलल्लाचं दर्शन घेण्याची इच्छा होती मात्र आज ती पुर्ण झाली. मला खुप आनंद झाला आहे. तर शरद पवारांवर बोलताना म्हणाले, पवार काय बोलतात त्यांच्याशी आम्हाला काही देणं घेणं नाही.

कारण या देशात बहुसंख्य लोक हिंदू राहतात. त्यामुळे तुम्ही याला हिंदू राष्ट्र म्हणा नाही तर म्हणू नका हे हिंदू राष्ट्रचं आहे. दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस रामलल्लाचं दर्शन घेऊन थेट दिल्लीला रवाना होणार आहेत.

मात्र आचानक पणे अयोध्या दौऱ्यावर आलेले फडणवीस दर्शनानंतर दिल्लीला जाणार असल्याने चर्चांना उधान आलं आहे. फडणवीस दिल्लीत जाऊन कोणाल भेटणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून आहे.

शिंदे-फडणवीसांच्या अयोध्या दौऱ्यावर पवारांची टीका

शरद पवार म्हणाले की, हा कार्यक्रम त्यांनी घेतला आहे. त्यांनी सांगितलं की, आमच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे. त्यांची श्रद्धा तिथं आहे. पण आमची श्रद्धा शेतकऱ्यांसाठी आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्याचं पाणी कस पुसता येईल, कशी मदत करता येईल, त्यात आमची श्रद्धा आहे, असंही पवार यांनी म्हटलं.

राजकारणाच्या घसरलेल्या पातळीवर पवार म्हणाले, की, प्रत्येकाला समजलं पाहिजे, की बोलताना कसं बोलाव, कोणत्या प्रश्नसाठी आग्रह धरावा, हा लोकशाहीत प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यांना शिवीगाळीचा रस्ता योग्य वाटत असेल तर त्यांना तो अधिकार आहे.