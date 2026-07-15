Maharashtra Farmers: पेरलं, पण उगवलंच नाही! बोगस सोयाबीन बियाण्यांनी हजारो शेतकरी अडचणीत

छत्रपती संभाजीनगर-नागपूर: मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. अनेक भागांमध्ये पेरणी केल्यानंतर सोयाबीनची उगवणच झाली नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. आतापर्यंत कृषी विभागाकडे तीन हजार ६१५ तक्रारी आल्या असून, प्रयोगशाळांकडे पाठविण्यात आलेले ५८१ नमुने अप्रमाणित निघाले आहेत. ‘ॲक्शन मोड’वर आलेल्या कृषी विभागाने चार ठिकाणी बियाणे कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. कृषी विभागाने उद्या (ता. १५) याबाबत बैठक बोलाविली आहे. .राज्यात सोयाबीन हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना निकृष्ट आणि बोगस बियाणांचा मोठा फटका बसला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तब्बल दहा जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन बियाणांची अपेक्षित उगवण झाली नसल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. सदोष बियाण्यामुळे उगवण न झाल्याच्या आतापर्यंत साडेतीन हजारांहून अधिक तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आल्या आहेत..Maharashtra News: दुबार पेरणीसाठी मोफत बियाणे; बावनकुळेंची माहिती : ‘डीपीडीसी’च्या निधीतून तरतूद करणार.यात मुख्यत्वे अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक तक्रारी ‘बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या विरोधात दाखल झाल्या आहेत. या कंपनीविरोधात १३ जुलैअखेर १ हजार १२९ तक्रारी आल्या आहेत..या प्रकरणी कृषी विभागाने कठोर पावले उचलत अठरा बियाणे कंपन्यांविरोधात तक्रारी नोंदविल्या असून, दोषी कंपन्यांवर थेट न्यायालयात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान कृषी विभागाने अकोला, अमरावती आणि वर्धा अशा तीन जिल्ह्यांमध्ये कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी याच पार्श्वभूमीवर उद्या (ता. १५) मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक बोलाविली आहे.‘.Sangli Milk Adulteration Raid : दूध की विषाचा घोट? दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी खाद्यतेल अन् दूध पावडरचा वापर; सलगरेत FDA चा मोठा छापा, पाहा काय काय सापडलं?.सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमतेच्या शेकडो तक्रारी शेतकऱ्यांकडून दाखल होत आहेत. त्यातील प्रत्येक तक्रारीची शास्त्रोक्त पद्धतीने पडताळणी केली जात आहे. बियाण्यांबाबत प्रयोगशाळांकडून अहवाल मागविले जात आहेत. निकृष्ट प्रतीचे बियाणे आढळणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका कृषी विभागाने घेतली आहे,’’ असे निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे कृषी संचालक सुनील बोरकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.