हुंड्यासाठी विवाहितांचा वाढतोय कौटुंबिक छळ! ‘माहेरहून पैसे आण नाहीतर मूल होऊ देणार नाही’, सासरच्यांची विवाहितेला धमकी; पैशासाठी मेव्हण्याचे तुकडे करण्याची पतीची धमकी

‘तुझ्या माहेरच्यांनी लग्नात हुंडा दिला नाही, संसारोपयोगी साहित्य दिले नाही, मानपान केला नाही, आता माहेरहून तीन लाख रुपये घेऊन ये’ असे म्हणत विवाहितेचा छळ करणाऱ्या सासरच्यांविरुद्ध विजापूर नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. दुसऱ्या फिर्यादीत माहेरहून पैसे आण नाहीतर तुला मूल होऊ देणार नाही, अशी धमकी देणाऱ्या सासरच्यांविरुद्ध विवाहितेने पोलिसांत धाव घेतली आहे.
तात्या लांडगे
तात्या लांडगे

सोलापूर : ‘तुझ्या माहेरच्यांनी लग्नात हुंडा दिला नाही, संसारोपयोगी साहित्य दिले नाही, मानपान केला नाही, आता माहेरहून तीन लाख रुपये घेऊन ये’ असे म्हणत विवाहितेचा छळ करणाऱ्या सासरच्यांविरुद्ध विजापूर नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. दुसऱ्या फिर्यादीत माहेरहून पैसे आण नाहीतर तुला मूल होऊ देणार नाही, अशी धमकी देणाऱ्या सासरच्यांविरुद्ध विवाहितेने पोलिसांत धाव घेतली आहे.

जून २०२० मध्ये विवाहिता तेजस्वी हळ्ळी (रा. वैष्णवी नगर, सैफूल) यांचा विवाह ओम गर्जना चौकातील नागेश हळ्ळी याच्यासोबत झाला होता. विवाहानंतर काही महिन्यांतच सासरच्यांनी विविध कारणावरून त्रास द्यायला सुरवात केली. विवाहात मानपान केला नाही, हुंडा दिला नाही, आता माहेरून तीन लाख रुपये घेऊन आली तरच तुला मूल होऊ देतो, अशी दमदाटी सासरच्यांनी केल्याची फिर्याद तेजस्वी यांनी विजापूर नाका पोलिसांत दिली.

सोरेगावातील महादेव रोकडे, सैफूल येथील गोरख राठोड व ओम गर्जना चौकातील शिवानंद ननवरे यांनी तुझी सासू जशी सांगते तसे तू वाग असे म्हणून शिवीगाळ केली. तर पती नागेश, सासू मंगल, दिर शंकर, जाऊ प्रेमा (सर्वजण रा. साफल्य नगर, सोलापूर) यांनी छळ केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. त्यावरून त्या सर्वांवर गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस हवालदार घुगे तपास करीत आहेत.

‘माहेरहून आण, नाहीतर नोकरी करून पैसे दे’

हॉटेल व्यवसायासाठी माहेरहून १५ लाख रुपये आणून दे, नाहीतर नोकरी करून पैसे दे, असे म्हणून पती प्रथमेश शिंदे, सासू स्नेहल शिंदे, नणंद प्राची शिंदे, दीर अनिकेत शिंदे, आत्या संगीता व काका मनोज (सर्वजण रा. एरोली, मुंबई) यांनी छळ केला. तुझ्या आईने दिलेले चार लाख रुपये आयुष्यभर पुरणार नाहीत, असे म्हणून त्यांनी उपाशीपोटी ठेवून मारहाण केली. पैसे आण नाहीतर तुझ्या भावाचे दोन तुकडे करीन, अशी धमकीही त्यांनी दिल्याची फिर्याद विवाहिता प्रतीक्षा शिंदे (रा. जुळे सोलापूर) यांनी विजापूर नाका पोलिसांत दिली.

